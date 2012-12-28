16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
сегодня, 16:33
В Ссёлках дерево упало на дорогу и оборвало провода
Дерево рухнуло напротив дома №181 по улице Ленина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка, это же дерево также оборвало линию электропередач. Других происшествий в Липецке из-за непогоды пока не зарегистрировано.
Напомним, ГУ МЧС России по Липецкой области предупреждало липчан о непогоде и обращало внимание на соблюдение мер безопасности во время грозы.
