В Липецкой области сухо и до +27

Северный антициклон сделает в Липецкой области остановку.





В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять северный антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 17-18 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер ночью переменный, 3-8 м/сек, днем северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем — от +22 до +27.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +23 до +25.День 6 июня стал самым теплым в Липецке в 1988 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2018 году — 4 градуса тепла.