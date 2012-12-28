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Погода в Липецке
160
сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +27
Северный антициклон сделает в Липецкой области остановку.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер ночью переменный, 3-8 м/сек, днем северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем — от +22 до +27.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +23 до +25.
День 6 июня стал самым теплым в Липецке в 1988 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2018 году — 4 градуса тепла.
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