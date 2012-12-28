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Общество
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сегодня, 15:11
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Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Правда, символом он не станет, организаторы конкурса надеются на новое соревнование — теперь уже среди профессионалов.
«Мы получили множество замечательных работ, каждая из которых была уникальна и отражала любовь к нашей области. Ваши работы вдохновляют и доказывают, что Липецкая земля — это неисчерпаемый источник вдохновения», — сообщили организаторы конкурса.
По итогам народного голосования, лучшей признана работа Вероники Шукуровой — персонаж Липовец. Ей и достанется главный приз конкурса — сертификат на путешествие по Липецкой области.
Напомним, конкурс на создание туристического символа был объявлен больше месяца назад. Организаторы надеялись, что его участники создадут символ региона, подобный хомлинам в Калининграде или грибам с глазами в Рязани, который поможет привлечению туристов. Однако работы, которую можно тиражировать, по словам ведущего специалиста отдела проектов Центра Екатерины Мартыненко, организаторы конкурса не увидели. Екатерина выразила надежду, что подобный конкурс вскоре объявят для профессионалов.
Туристический символ региона выбирали уже не раз. Например, в 2021 году им стала белочка Лерочка.
Фото: vk.com/lipsobtur
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