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сегодня, 15:11
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Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона

Правда, символом он не станет, организаторы конкурса надеются на новое соревнование — теперь уже среди профессионалов.

Центр туризма «Липецкая земля» подвел итоги конкурса на создание туристического символа региона.

«Мы получили множество замечательных работ, каждая из которых была уникальна и отражала любовь к нашей области. Ваши работы вдохновляют и доказывают, что Липецкая земля — это неисчерпаемый источник вдохновения», — сообщили организаторы конкурса.

По итогам народного голосования, лучшей признана работа Вероники Шукуровой — персонаж Липовец. Ей и достанется главный приз конкурса — сертификат на путешествие по Липецкой области.

Напомним, конкурс на создание туристического символа был объявлен больше месяца назад. Организаторы надеялись, что его участники создадут символ региона, подобный хомлинам в Калининграде или грибам с глазами в Рязани, который поможет привлечению туристов. Однако работы, которую можно тиражировать, по словам ведущего специалиста отдела проектов Центра Екатерины Мартыненко, организаторы конкурса не увидели. Екатерина выразила надежду, что подобный конкурс вскоре объявят для профессионалов.

Туристический символ региона выбирали уже не раз. Например, в 2021 году им стала белочка Лерочка.

Фото: vk.com/lipsobtur
конкурс
символ региона
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Комментарии (15)

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Фемида
37 минут назад
Поражаюсь комментаторам! Где счастье, там и зависть, как говорится. Рисовал ребенок, вы накинулись!
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Это да
38 минут назад
Это все жители Липецка с котомкой
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Да…
47 минут назад
Зря не стал символом. Очень символично для Липецка, ямы рядом не хватает только…
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Горожанин
49 минут назад
Похож на типичного липчанина ожидающего свой автобус
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Партработник
сегодня, 16:45
Белочку Лерочку придумали профессионалы. При этом кто то опустил за это хорошую сумму денег себе в карман.
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Житель
сегодня, 16:34
Детский сад ,когда уж наиграются
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Нервная мать
сегодня, 16:32
Туристический символ красивый, но смешной! Котомка, как символ ухода обычно, а не встречи! Каравай пусть держит липовый лист!
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Маша
сегодня, 16:28
Листик забавный, вот с котомкой перебор. А так идею у ежика в тумане срисовали
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Житель
сегодня, 16:21
Немного пугающий))
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Это
сегодня, 16:21
Народ с котомкой,скоро побираться будем.
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