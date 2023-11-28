Культура
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В Липецке появилась Котизая
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На улице Зегеля установлена скульптурная композиция из кота и зайца. По словам скульптора Оксаны Мельниковой, рабочее название композиции «Котизая».
Как рассказала GOROD48 Оксана Мельникова, заказ на «Котизаю» она получила от мецената, пожелавшего остаться неизвестным.
«Подарок людям для хорошего настроения. Инкогнито», — так ответил на вопросы о цели установки композиции спонсор.
«Это, пожалуй, самая малая из всех архитектурных форм, которые были у нас когда-либо в Липецке. Конечно, не калининградские хомлины и не рязанские грибочки, а немного побольше. Заяц испуганный такой (как бы моя бабушка сказала —нашароханный), а котик — само спокойствие, взгляд мудрый, устремлённый куда-то вдаль и в то же время вглубь. Скульптура эта —прямо олицетворение сегодняшнего времени. Все мы сейчас немного зайцы, но как бы хотелось побольше котикового спокойствия и уверенности», —написал про новую достопримечательность краевед Иван Климов, посетовав на то, что в городе нет своего Арбата, которым могла бы стать улица Зегеля, если поставить на ней скамейки, арт-объекты и создать точки активности, например, для уличных музыкантов.
А Оксана Мельникова еще в 2018 году рассказала GOROD48 о мечте, украсить Липецк своими скульптурами.
Фото, видео: vk.com/sculptormelnikova и vk.com/klimov_ivans
Как рассказала GOROD48 Оксана Мельникова, заказ на «Котизаю» она получила от мецената, пожелавшего остаться неизвестным.
«Подарок людям для хорошего настроения. Инкогнито», — так ответил на вопросы о цели установки композиции спонсор.
«Это, пожалуй, самая малая из всех архитектурных форм, которые были у нас когда-либо в Липецке. Конечно, не калининградские хомлины и не рязанские грибочки, а немного побольше. Заяц испуганный такой (как бы моя бабушка сказала —нашароханный), а котик — само спокойствие, взгляд мудрый, устремлённый куда-то вдаль и в то же время вглубь. Скульптура эта —прямо олицетворение сегодняшнего времени. Все мы сейчас немного зайцы, но как бы хотелось побольше котикового спокойствия и уверенности», —написал про новую достопримечательность краевед Иван Климов, посетовав на то, что в городе нет своего Арбата, которым могла бы стать улица Зегеля, если поставить на ней скамейки, арт-объекты и создать точки активности, например, для уличных музыкантов.
А Оксана Мельникова еще в 2018 году рассказала GOROD48 о мечте, украсить Липецк своими скульптурами.
Фото, видео: vk.com/sculptormelnikova и vk.com/klimov_ivans
12 681
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