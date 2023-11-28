Культура

сегодня, 15:51

В Липецке появилась Котизая

12 681
#котизая #скульптура
4
В Липецке появилась Котизая
На улице Зегеля установлена скульптурная композиция из кота и зайца. По словам скульптора Оксаны Мельниковой, рабочее название композиции «Котизая».



Как рассказала GOROD48 Оксана Мельникова, заказ на «Котизаю» она получила от мецената, пожелавшего остаться неизвестным.

«Подарок людям для хорошего настроения. Инкогнито», — так ответил на вопросы о цели установки композиции спонсор.

«Это, пожалуй, самая малая из всех архитектурных форм, которые были у нас когда-либо в Липецке. Конечно, не калининградские хомлины и не рязанские грибочки, а немного побольше. Заяц испуганный такой (как бы моя бабушка сказала —нашароханный), а котик — само спокойствие, взгляд мудрый, устремлённый куда-то вдаль и в то же время вглубь. Скульптура эта —прямо олицетворение сегодняшнего времени. Все мы сейчас немного зайцы, но как бы хотелось побольше котикового спокойствия и уверенности», —написал про новую достопримечательность краевед Иван Климов, посетовав на то, что в городе нет своего Арбата, которым могла бы стать улица Зегеля, если поставить на ней скамейки, арт-объекты и создать точки активности, например, для уличных музыкантов.





А Оксана Мельникова еще в 2018 году рассказала GOROD48 о мечте, украсить Липецк своими скульптурами.



Фото, видео: vk.com/sculptormelnikova и vk.com/klimov_ivans
12 681
#котизая #скульптура
4

Комментарии (12)

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Гость

6 минут назад
Достопримечательность отличная,спасибо спонсору и скульптору. Установка нужна бы повыше, освещение и камера. А то молодежи с дефицитом воспитания ,увы,хватает в окрестностях.
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Лиза

9 минут назад
Очень красивые и котик и зайка. Спасибо автору.
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Леонардо

13 минут назад
Явно недоработанная композиция, таких фигурок на каждом участке в среднем классе можно наблюдать, у людей победнее можно наблюдать мягкие игрушки либо изделие из бу покрышек. ВООБЩЕМ НИ О ЧЕМ! Кстати с памятниками уже закончили???
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Павел

16 минут назад
Красивая скульптура, детям понравится. А вот сделать из Зегеля пешеходную улицу было бы здорово...
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Липчанка

30 минут назад
Глаза страшные, что у кота, что у зайца
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3333

33 минуты назад
А какова судьба легендарного павлина у дома профсоюзов?
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Позвольте

34 минуты назад
где власть с речами, где Шаман?
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Гость

37 минут назад
Спасибо за хорошее настроение!
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Вася

39 минут назад
Скульптура красивая и приятная. Но ул.Зегеля в Арбат превратить нереально. Местные чиновники- энтузазисты обезобразили её. Вырубили тополя, заменив на чахлые деревца, да и много другого ненужного сделали.
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Кот

40 минут назад
просто ужас! глаза страшные - не котовские
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