Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы

Сегодня, 4 июня, в суд передано дело о гибели двоих дорожных рабочих, чиновники рассказали, как бизнесмены экономят на вывозе мусора за счет липчан, и горожане пожаловались на дорожных рабочих, которые ночью ремонтируют проспект Победы.