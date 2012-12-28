61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
Пенсионерка осталась без ремонта крыши и 123 000 рублей: дело о мошенничестве ушло в суд
61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы
Общество
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сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы
Сегодня, 4 июня, в суд передано дело о гибели двоих дорожных рабочих, чиновники рассказали, как бизнесмены экономят на вывозе мусора за счет липчан, и горожане пожаловались на дорожных рабочих, которые ночью ремонтируют проспект Победы.
Трагедия произошла 5 мая 2025 года на 436-м километре платного участка трассы «Дон» в Задонском округе. 53-летний москвич на автомобиле «Додж Рам 1500» снес ограждение дорожных работ и сбил троих рабочих: 42-летний и 36-летний мужчины погибли на месте, а 24-летний выжил, но его здоровью был нанесен серьезный вред. При этом водитель и пассажир «Доджа» не пострадали.
Водитель признал вину и возместил ущерб потерпевшим. Санкция уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц» предусматривает до семи лет лишения свободы.
«Очень жаль людей. Такое горе семьям принесла невнимательность водителя», — написала Зося.
Сегодня на 22-м километре дороги Липецк-Грязи-Песковатка погиб 61-летний водитель «Рено-Логан». Он не справился с управлением, врезался в отбойник и машина опрокинулась.
Начались каникулы, а вместе с ними выросло количество ДТП с участием школьников. С 1 июня в дорожных авариях пострадали уже 10 детей и подростков. Только вчера — пятеро.
В Липецке на улице Левобережной шестилетний мальчик попал под автомобиль «ГАЗ», малыша отвезли в больницу.
В Усмани на улице Вельяминова электросамокат, на котором передвигались два 12-летних подростка, столкнулся с «Ладой Грантой». Оба подростка получили травмы.
В Грязях на улице Гризодубовой 13-летний подросток на мотоцикле столкнулся с «Ладой Приорой». Пострадали и юный мотоциклист, и его пассажир-ровесник.
«Хорошие штрафы таким родителям надо выписывать. Другие подумают, стоит ли покупать малолетнему такую технику», — предложил комментатор.
И еще про автомобильные новости, только наоборот. Машина пострадала от действий человека.
Минувшей зимой 18-летний липчанин решил зайти в гости к друг на улицу Катукова, но того не оказалось дома. Парень разозлился и выместил чувства на стоящем у подъезда «Фольксвагене» — помял машину и порезал колеса. Владелица «Фольксвагена» оценила ущерб в 60 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Парень теперь находится по подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«Ничего не хочу сказать предосудительного, но, судя по видео, дама припарковала свой автомобиль на тротуаре. Парень просто не смог пройти мимо нарушения закона, вот и принял меры для фиксации правонарушения и задержания правонарушителя», — решил поддержать парня житель.
«Наказать по полной! Что бы там не было, вопросы и конфликты нужно решать в правовой поле, а портить чужое имущество — это гнилое дело! Какая не была машина, она заработана, человек трудился, тратил свое время, и никто не в праве вредить, это грех, и поэтому правосудие настигло его!», — считает Липчанин.
Почему часть контейнерных площадок в Липецке постоянно переполнена? Причина в том, что в них выбрасывают мусор кафе, магазины и аптеки. Договоры на вывоз отходов владельцы этих бизнесов не заключают, и таким образом залезают в кошельки горожан, которые как раз исправно платят за вывоз мусора.
Сегодня городской департамент развития территории и региональное ОБУ «Дирекция природных ресурсов» проверили контейнерную площадку во дворе на Берзина, 2 и 4, куда сносят мусор 23 хозсубъекта — магазины, аптеки, пивбары и иные заведения. Почти ни у кого из них не оказалось нужных договоров.
Бизнесмены пользуются лазейками в законодательстве. Региональный оператор не обязан заключать договоры с бизнесом на использование контейнерных площадок, принадлежащих управляющим компаниям. А если такой договор все-таки заключен, то «Экопром» привязывает магазин, офис, кафе, ресторан к ближайшей контейнерной площадке, которую управляющие компании содержат на деньги жителей.
«То есть эта история тянется несколько лет, а разбираться стали только сейчас», — удивилась Гостья.
«У нас на улице 8 Марта, рядом с моим домом, два детских сада, и они нагло весь свой мусор складывают в наши контейнеры!», — пожаловалась Лиза.
«У нас с одной стороны Пятерочка, а с другой Магнит. Так у них есть по одному контейнеру, и главное то, что договор заключен по вызову, заполнение контейнера. Контейнер вывозится — хорошо — раз в месяц, а всё это время мусор, не качественные перебранные продукты, очистки от салатов, всё идет каждый день в общие ящики для мусора. А контейнер у них для проверяющих», — сообщил Охранник.
«В центре, по улице Ворошилова, дом 3, все магазины и кафе, аптеки выкидывают свой мусор в мусорку во дворе жилого дома», — еще один проблемный адрес от Ага.
«Пару раз не полениться и отнести коробки хотя бы обратно к магазину!», — предложила Бабушка.
«У нас собственный дом на два хозяина. Один умер в 2011 году, и у него образовался долг, но через несколько месяцев в «ЭкоПромоме» была акция «Амнистия», долг был списан. Потом, когда обнулили весь долг, а человек так и не воскрес, значит мусора от него нет, стали его квитанции присылать нам и грозиться вызовом в суд. Писали, отсылали копию свидетельства о смерти. Грозятся вызвать в суд. Сейчас даже самой интересно, как они будут приглашать в суд человека, который с 2011 года не платит за мусор потому, что он умер», — рассказал трагикомическую историю Лариса.
Липчане пожаловались на ремонтируют проспекта Победы по ночам.
Оказалось, что такое время для дорожных работ выбрано специально, днем они могут остановить самую оживленную городскую магистраль. Терпеть жителя проспекта осталось недолго, уже скоро гарантийный ремонт закончится.
Читатели GOROD48 не разделили возмущение жителей проспекта.
«Кто хочет спать, спит при любых обстоятельствах! Никакие отбойные молотки не помеха! Проверено! Вы просто спать не хотите!», — заявила Сова.
«Днём для вас чинят, вам на ваших ведрах кредитных проехать невозможно, пробки. Ночью — спать не дают. Определитесь, или гоняйте по ямам. Да мешает, но потерпеть чуть можно», — добавил пешеход.
«Есть закон о тишине, и принимал его не я, и не вы. Пробок нет уже после 18.30, приходи и работай до 22 или 23 часов. Если не умеешь организовывать работу и не нарушать свои же нормы, то не лезь в руководство», — призвал к компромиссу мси серж.
Лето уверенно вступает в свои права. Завтра ожидаются кратковременные дожди и грозы, и от +24 до +26 градусов.
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