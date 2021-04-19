Липецкую область будут делать лучше с белочкой

Символом преображения региона стала Белочка Лерочка.

«Птичка, Белка или Бобр? Сделай выбор - будь так добр!», - призывали Центром управления регионом Липецкой области совместно с Управлением ЖКХ Липецкой области. И липчане сделали свой выбор.



17 апреля в 22:00 завершилось голосование за символ преображения региона. Всего проголосовали 980 человек. 52,65% голосов было отдано за Белочку Лерочку, 33,98% - за Бобра Макса, 13, 37% - за Птичку Марка.



В результате героем для проекта «Формирование комфортной городской среды» стала Белочка Лерочка. За неё было отдано 516 голосов.



- Белочка Лерочка обитает в парках и скверах Липецкой области, - отмечают авторы талисмана. - Она очень любит фотографироваться, смешить людей и грызть орешки, которыми её угощают прохожие. Белочка мечтает, чтобы во всех городах региона стало больше красивых общественных пространств. Тенистые аллеи, новенькие детские площадки, удобные скамейки — всё это белочка хочет подарить своим друзьям. Сделаем регион лучше вместе с белочкой Лерочкой!»



Но в соцсетях уже шутят: «А все точно эту белочку имели в виду?».



Добавим, что Липецкая область вообще славится оригинальными талисманами. Липецкий шмель Жека — символ ХК «Липецк» попал в «Вечерний Ургант», а портал sports.ru составил мировой топ-17 самых уродливых спортивных талисманов в истории и включил в него нашего Жэку.



Ивану Урганту, ужаснувшемуся выражению лица Жеки, стоит повнимательнее посмотреться и к Белочке. Кстати, глаза у неё очень выразительные.