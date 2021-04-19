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Липецкую область будут делать лучше с белочкой

14 1107
#благоустройство #парк
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Липецкую область будут делать лучше с белочкой

Символом преображения региона стала Белочка Лерочка.

«Птичка, Белка или Бобр? Сделай выбор - будь так добр!», - призывали Центром управления регионом Липецкой области совместно с Управлением ЖКХ Липецкой области. И липчане сделали свой выбор.

17 апреля в 22:00 завершилось голосование за символ преображения региона. Всего проголосовали 980 человек. 52,65% голосов было отдано за Белочку Лерочку, 33,98% - за Бобра Макса, 13, 37% - за Птичку Марка.

В результате героем для проекта «Формирование комфортной городской среды» стала Белочка Лерочка. За неё было отдано 516 голосов.

- Белочка Лерочка обитает в парках и скверах Липецкой области, - отмечают авторы талисмана. - Она очень любит фотографироваться, смешить людей и грызть орешки, которыми её угощают прохожие. Белочка мечтает, чтобы во всех городах региона стало больше красивых общественных пространств. Тенистые аллеи, новенькие детские площадки, удобные скамейки — всё это белочка хочет подарить своим друзьям. Сделаем регион лучше вместе с белочкой Лерочкой!»

Но в соцсетях уже шутят: «А все точно эту белочку имели в виду?».

Добавим, что Липецкая область вообще славится оригинальными талисманами. Липецкий шмель Жека — символ ХК «Липецк» попал в «Вечерний Ургант», а портал sports.ru составил мировой топ-17 самых уродливых спортивных талисманов в истории и включил в него нашего Жэку.

Ивану Урганту, ужаснувшемуся выражению лица Жеки, стоит повнимательнее посмотреться и к Белочке. Кстати, глаза у неё очень выразительные.
14 1107
#благоустройство #парк
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Комментарии (14)

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9696

10 минут назад
это не белочка...это жирный енот с хвостом белки
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Assenizator

11 минут назад
Ща как белку нарисовали, также нарисуют, что всё у нас отлично
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Шмель Жэка

11 минут назад
ну и имена.....лерочка, макс, марк
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ежов данила

20 минут назад
Колобок Антон должен быть символом ;)
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всевидящий

21 минуту назад
Сегодня целый день после трудных выходных вижу белочку. Но не знал как ее зовут. Теперь знаю. Лерочка. Зову ее по имени. Думал будет лучше. Но что-то стало еще хуже......
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Как на выборах в парламент....

22 минуты назад
Всего проголосовали 980 человек. 52,65% голосов было отдано за Белочку Лерочку, 33,98% - за Бобра Макса, 13, 37% - за Птичку Марка.
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Гостья

26 минут назад
Маразм крепчал...
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Житель

37 минут назад
Прививка действует
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Вася

41 минуту назад
Уже несколько лет всё делают с белочкой .
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Алкан

54 минуты назад
Хороший выбор, белочка - постоянная спутница большинства липчан
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