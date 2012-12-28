Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
Общество
сегодня, 19:03
Двое липчан вернулись из украинского плена
Россия и Украина обменялись пленными: 146 на 146.
Среди обменянных сегодня и двое военных из Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Двоих наших земляков удалось вернуть из украинского плена. Сейчас липецкие бойцы в Беларуси — проходят медобследование. Как только наши парни вернутся на родную землю, мы сделаем всё необходимое для их скорейшего восстановления. Обеспечим полную медицинскую и психологическую реабилитацию. Главное, что всё позади и скоро они встретятся со своими родными и близкими», — написал в соцсетях губернатор.
Игорь Артамонов поблагодарил уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Тихонову за её активную работу и участие в судьбе военнопленных.
Фото/видео: t.me/mod_russia
