В Липецкой области дожди и до +24
Погода в Липецке
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Объявлен отбой красного уровня
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Красный уровень объявлен на всей территории области
Желтый и красный уровни опасности объявлены снова
Видео
В Липецке изнасиловали 63-летнюю женщину
В Липецке воют сирены - красный уровень добрался и до столицы региона
От черенка до виноградника: липчанин с 14 лет выращивает солнечную ягоду
Всю Липецкую область накрыл красный уровень
Тысячи триколоров и выступление Дениса Майданова стали кульминацией Дня Флага в Липецке
В Ельце и четырёх районах красный уровень
Скалодром, лифт и станки с ЧПУ: что внутри новой школы в «Елецком»
Парни из Усмани пытались подзаработать поджогом автомобиля
В Липецкой области станет прохладнее, дожди стихнут днем
Красный уровень вернулся - для Ельца и нескольких районов
В Липецке воют сирены - красный уровень добрался и до столицы региона
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
МЧС заявило об отбое желтого уровня
Всю Липецкую область накрыл красный уровень
В Ельце и четырёх районах красный уровень
В Липецкой области станет прохладнее, дожди стихнут днем
Красный уровень отменён, но расслабляться рано
И вновь безоблачное небо
Красный уровень вернулся - для Ельца и нескольких районов
Красный переключился на желтый
175
41 минуту назад
И вновь безоблачное небо
Тревоге дан очередной отбой.
Оперативные службы сообщили об отбое воздушной опасности в Липецкой области. Во всем регионе зелёный уровень.
Отбой воздушной тревоге
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
