У 48-летнего липчанина нашли 10 свёртков с наркотиками

Мужчина грозит до 20 лет заключения.

48-летний липчанин предстанет перед судом по обвинению в сбыте наркотиков — в крупном и значительном размере и покушении на сбыт наркотиков. По данным следствия, он стал закладчиком в поисках быстрого заработка.«В апреле этого года липчанин вступил в переписку с незнакомцем в телеграм-чате. Он искал быстрый заработок и согласился на предложение сбывать наркотики в Липецке. Всего от кураторов он получил более 16 граммов товара. Но сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержали мужчину», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.При досмотре у мужчины нашли 10 свертков со смесью, содержащей четыре грамма метадона. Также на месте задержания полицейские нашли еще один полиэтиленовый пакет с наркотиком.Обвиняемый был арестован на время следствия. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.