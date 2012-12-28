Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
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38 минут назад
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У 48-летнего липчанина нашли 10 свёртков с наркотиками
Мужчина грозит до 20 лет заключения.
«В апреле этого года липчанин вступил в переписку с незнакомцем в телеграм-чате. Он искал быстрый заработок и согласился на предложение сбывать наркотики в Липецке. Всего от кураторов он получил более 16 граммов товара. Но сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержали мужчину», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
При досмотре у мужчины нашли 10 свертков со смесью, содержащей четыре грамма метадона. Также на месте задержания полицейские нашли еще один полиэтиленовый пакет с наркотиком.
Обвиняемый был арестован на время следствия. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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