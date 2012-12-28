В 2025 году россияне не выйдут на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста

С 2019 по 2022 год пенсионный возраст поднимали на полгода, так что выход на пенсию по старости был возможен каждый год. Согласно федеральному закону, переходный период на новый пенсионный возраст продлится десять лет: с 2019 по 2028 год.