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В России
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сегодня, 11:52
В 2025 году россияне не выйдут на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста
С 2019 по 2022 год пенсионный возраст поднимали на полгода, так что выход на пенсию по старости был возможен каждый год. Согласно федеральному закону, переходный период на новый пенсионный возраст продлится десять лет: с 2019 по 2028 год.
«В 2025 году, в соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту, на пенсию по старости не выходили. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста», — сказал Сафонов.
Он объяснил, что с 2019 по 2022 год пенсионный возраст каждый год увеличивали на полгода, поэтому россияне выходили на пенсию каждый год. А с 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, поэтому выход на пенсию происходит в 2024, 2026 и 2028 годах (женщины 1966-1968 года рождения, мужчины 1961-1963 года рождения).
«Федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года определен период перехода на новый пенсионный возраст в России. Согласно этому закону, переходный период продлится десять лет - с 2019 по 2028 год. Следующие выходы на пенсию будут в 2026 году для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения», — добавил Сафонов.
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