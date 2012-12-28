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Происшествия
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47 минут назад
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Подозреваемый в поножовщине у Нижнего парка арестован
Мужчину подозревают в покушении на убийство.
По данным следствия, 27 июля возле остановки «Площадь Петра Великого» подозреваемый в ходе конфликта нанес ножом удар в грудь неизвестному ему мужчине.
Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам, поскольку потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь.
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