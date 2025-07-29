Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Во дворе нашли труп
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Общество
50-летняя женщина покусала 19-летнюю девушку
Происшествия
Многодетная мать борется за правду после гибели мужа на стройке
Происшествия
У новорожденного развилась пневмония: врачи выхаживали его больше месяца
Здоровье
Участок дороги у здания ГАИ на Неделина перекрыт
Общество
36-летний липчанин получил сильные ожоги серной кислотой
Здоровье
Женщина в Липецке упала в автобусе, в Чаплыгине опрокинулся скутерист
Происшествия
В Липецке построена новая лестница на спуске в Каменный лог от драмтеатра
Общество
Читать все
Из Комсомольского пруда спустят воду
Общество
34-летний ельчанин обокрал дом своей бывшей девушки
Происшествия
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
В Липецкой области в ближайшее время возможна гроза
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +31
Погода в Липецке
21-летний водитель с поддельными правами решил откупиться от инспектора ДПС взяткой в 50 000 рублей
Происшествия
За месяц липчане добровольно сдали 57 единиц оружия
Общество
Лебедянская ЦРБ погасила долги более чем на 11 миллионов рублей
Общество
В убийстве на грязинской стройке подозревается 24-летний белорус
Происшествия
Сотрудники НЛМК сдали в фандоматы более 750 кг пластика и алюминия
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
3586
29.07.2025 18:13
12

В Липецке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство у Нижнего парка

41-летний местный житель подозревается в нанесении ножевого ранения мужчине во время конфликта на площади Петра Великого.

Следственными органами СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По предварительным данным, 27 июля возле остановки общественного транспорта на площади Петра Великого между ранее незнакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему один ножевой удар в область грудной клетки.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь пострадавшего удалось спасти, угрозы его жизни в настоящее время нет. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проводит комплекс необходимых мероприятий, включая допросы свидетелей и назначение судебных экспертиз, для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
покушение на убийство
0
0
10
6
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Все
вчера, 14:33
Как обычно в Липецке. Так местные развлекаются.
Ответить
Оса
вчера, 08:28
Народ деградирует
Ответить
Житель
вчера, 07:30
НЛМК. Район площадки для выгула собак. Мужчина травит на людей алабая в парке.вчера чудом убежали. Просьба отреагировать органы правопорядка.
Ответить
Гость
29.07.2025 20:57
Покушаться можно на жизнь, имущество или здоровье!
Ответить
Сергей Б
вчера, 08:00
Абсолютно правы
Ответить
Эльф
вчера, 00:24
Перечитай общую и особенную часть кодекса. Может что поймёшь
Ответить
Павел
вчера, 07:59
Перечитай общую и особенную часть кодекса. Может что поймёшь Есть ПОПЫТКА убийства. Но нет понятия "покушения на убийство". Извините, при всём незаслуженном Вами уважении, Вы не правы от слова "совсем". Увы...
Ответить
читатель
вчера, 11:26
Есть ПОПЫТКА убийства. Но нет понятия "покушения на убийство". Извините, при всём незаслуженном Вами уважении, Вы не правы от слова "совсем". Увы... В УК РФ слово "попытка" встречается ровно 1 раз, в ст. 304 "Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" Словосочетание "покушение на преступление" встречается ровно 5 раз, в ст. 29 " Оконченное и неоконченное преступления", 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 34 "Ответственность соучастников преступления", 66 " Назначение наказания за неоконченное преступление". Спасибо, извините.
Ответить
Артём
29.07.2025 20:44
Однозначно, если взял оружие значит есть намерение его применить и повод найдется
Ответить
раз нож таскает
29.07.2025 18:49
значит готовился
Ответить
ДУМАЮЩИЙ
вчера, 11:05
Во-во. С ножичками гуляют...
Ответить
Александр Н.
29.07.2025 18:25
Сколько нелюдей существует среди нас.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить