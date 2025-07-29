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Происшествия
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29.07.2025 18:13
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В Липецке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство у Нижнего парка
41-летний местный житель подозревается в нанесении ножевого ранения мужчине во время конфликта на площади Петра Великого.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь пострадавшего удалось спасти, угрозы его жизни в настоящее время нет. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проводит комплекс необходимых мероприятий, включая допросы свидетелей и назначение судебных экспертиз, для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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