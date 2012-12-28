Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
Сегодня, 16 апреля, таксист рассказал, как в него выстрелил пассажир, лужа на 3-м участке ЛТЗ стала вечной, и в мэрии пожаловались на водителей, которые машают уборке города.
После выстрела Денис едва не упустил руль своей «Лады Весты», но сумел ее остановить, выбежал и набрал 112. Когда приехала скорая и полиция пассажир даже не пытался убежать.
Таксиста госпитализировали. Пулю от травматического пистолета, которая попала ему в голову, извлекли. Денис уже на ногах.
Легендарная, по-другому и не скажешь, лужа на 3-м участке ЛТЗ превратилась в озеро. В это части Тракторного создалась парадоксальная ситуация, былое украшение района — 170-летний пруд пересох, а вокруг него полно воды, местным жителям даже к автобусам не могут подойти без того, чтобы не промочить ноги.
Жители района пожаловались в генпрокуратуру на затопление площади, пересыхание пруда, а также на неэффективную трату государственных денег. И теперь готовят обращение к главе СКР РФ Александру Бастрыкину.
А на улице Ангарской тротуар заплыл песком и грязью. В мэрии заявили, что чистят дорогу ежедневно. И сегодня его действительно привели в порядок.
Весенняя уборка Липецка должна завершиться 1 мая, но ей, в новых районах города мешают припаркованные на обочинах автомобили. Об этом депутатам горсовета сегодня рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Суворин.
Комментаторы GOROD48 тут же сообщили все, что думают по поводу очистки Липецка от зимней грязи.
«На Ковалева машины не припаркованы, скоро по обочинам одуванчики зацветут. Вся глина и песок лежит вдоль пешеходного тротуара, в дождь не пройти — машины летят, вся эта жижа летит на дорожку. А вот эту самую дорожку и остановки недавно почистили, но с дороги опять вся грязь на них — Мартышкин труд», — написал Ну, ну.
«А в Сселках что вам мешает убрать дороги?» — спросили Сселки.
«Бульвар на улице Космонавтов (от бывшего Торнадо до металлического рынка) ничего не мешает убрать. Благоустроили, плитку положили, деньги вложили, а убирать? У банка ВТБ — грязь, поросль. Ждали, что к Пасхе подметут — не дождались», — обозначила проблему Липчанка.
«Территория рядом с поликлиникой на Невского, 25, на перекрëстке светофоров, никогда не убиралась, бахилы, пакеты, листва, поросль. Смотреть страшно», — добавил гость.
«Остановка на улице Циолковского, около больницы — грязные тротуары, карман для автобусов не выметен, а это ведь не какая-то окраина. Убирают очень плохо в этом году. Постоянно метут улицу Плеханова, вот и фото об этом свидетельствует, причем машину всегда вижу по центру дороги», — информация от 1.
«Ангарская, Рудный переулок, Детская, Минская улицы вдоль дорог кто и когда уберет?» — поинтересовался Сырский Рудник.
«На второстепенной дороге 21 микрорайон, когда уберете песок вдоль обочины? Песок лежит шириной около метра и высотой 10 сантиметров. Тротуаров нет, люди идут по грязи вдоль дороги. Аж жить тошно в таком неухоженном городе», — спросил 21 мкр. «Плохому танцору всегда что-то мешает», — резюмировал Хе.
«В Москве существует правило парковки по чётным и нечётным дням на каждой стороне улиц. Это позволяет убирать дороги и чистить снег ещё с советских времен», — посоветовала Гениальность.
Завтра ожидается небольшой дождь. Потеплеет. По прогнозам синоптиков, в Липецке будет от +15 до +17 градусов.
