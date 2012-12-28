Дядя погибшего в ДТП мальчика ночью после трагедии выстрелил в таксиста
Происшествия
Дело о гибели двух человек при выезде на встречку передано в суд
Происшествия
Спасатели помогли медикам транспортировать тяжёлую пациентку
Общество
Первая жертва шашлычного сезона: липчанину спасают обожжённую руку от ампутации
Здоровье
Задолжавшую по алиментам 35-летнюю мать объявили в розыск, а теперь под конвоем доставят в колонию
Происшествия
Лишённый прав липчанин купил поддельное удостоверение за 10 000 рублей и ездил с ним пять лет
Происшествия
Тяга к искусству: кражу 150 кистей для рисования записала камера наблюдения
Происшествия
41-летний липчанин пострадал в лобовом ДТП в Воронежской области
Происшествия
Прожили более 50 лет и вырастили троих детей, а он ударил её ножом из-за водки
Происшествия
Весенней уборке Липецка мешают припаркованные на дорогах машины
Общество
Читать все
«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
Общество
Дядя погибшего в ДТП мальчика ночью после трагедии выстрелил в таксиста
Происшествия
Усманские рэкитиры получили по 9 и 9,5 лет колонии строгого режима
Происшествия
Прожили более 50 лет и вырастили троих детей, а он ударил её ножом из-за водки
Происшествия
В работе депутата областного Совета Валентины Хромовской не нашли конфликта интересов
Общество
Автомастеру вменяют 26 эпизодов мошенничества
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +18
Погода в Липецке
Рост цен на бензин замедлился
Экономика
Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
Общество
В районе Дачного отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
425
сегодня, 20:26
1

Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города

Сегодня, 16 апреля, таксист рассказал, как в него выстрелил пассажир, лужа на 3-м участке ЛТЗ стала вечной, и в мэрии пожаловались на водителей, которые машают уборке города.

Таксист Денис К. рассказал GOROD48, как в ночь с 13 на 14 апреля в него случайно выстрелил убитый горем пассажир, дядя 13-летнего мальчика, которого в тот день насмерть  насмерть сбил «Форд Фокус» на улице Космонавтов. 

После выстрела Денис едва не упустил руль своей «Лады Весты», но сумел ее остановить, выбежал и набрал 112. Когда приехала скорая и полиция пассажир даже не пытался убежать.

Таксиста госпитализировали. Пулю от травматического пистолета, которая попала ему в голову, извлекли. Денис уже на ногах.

Легендарная, по-другому и не скажешь, лужа на 3-м участке ЛТЗ превратилась в озеро. В это части Тракторного создалась парадоксальная ситуация, былое украшение района — 170-летний пруд пересох, а вокруг него полно воды, местным жителям даже к автобусам не могут подойти без того, чтобы не промочить ноги.



Жители района пожаловались в генпрокуратуру на затопление площади, пересыхание пруда, а также на неэффективную трату государственных денег. И теперь готовят обращение к главе СКР РФ Александру Бастрыкину.

А на улице Ангарской тротуар заплыл песком и грязью. В мэрии заявили, что чистят дорогу ежедневно. И сегодня его действительно привели в порядок.



Весенняя уборка Липецка должна завершиться 1 мая, но ей, в новых районах города мешают припаркованные на обочинах автомобили. Об этом депутатам горсовета сегодня рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Суворин. 

Комментаторы GOROD48 тут же сообщили все, что думают по поводу очистки Липецка от зимней грязи.

«На Ковалева машины не припаркованы, скоро по обочинам одуванчики зацветут. Вся глина и песок лежит вдоль пешеходного тротуара, в дождь не пройти — машины летят, вся эта жижа летит на дорожку. А вот эту самую дорожку и остановки недавно почистили, но с дороги опять вся грязь на них — Мартышкин труд», — написал Ну, ну.

«А в Сселках что вам мешает убрать дороги?» — спросили Сселки.

«Бульвар на улице Космонавтов (от бывшего Торнадо до металлического рынка) ничего не мешает убрать. Благоустроили, плитку положили, деньги вложили, а убирать? У банка ВТБ — грязь, поросль. Ждали, что к Пасхе подметут — не дождались», — обозначила проблему Липчанка.

«Территория рядом с поликлиникой на Невского, 25, на перекрëстке светофоров, никогда не убиралась, бахилы, пакеты, листва, поросль. Смотреть страшно», — добавил гость.

«Остановка на улице Циолковского, около больницы — грязные тротуары, карман для автобусов не выметен, а это ведь не какая-то окраина. Убирают очень плохо в этом году. Постоянно метут улицу Плеханова, вот и фото об этом свидетельствует, причем машину всегда вижу по центру дороги», — информация от 1.

«Ангарская, Рудный переулок, Детская, Минская улицы вдоль дорог кто и когда уберет?» — поинтересовался Сырский Рудник.

«На второстепенной дороге 21 микрорайон, когда уберете песок вдоль обочины? Песок лежит шириной около метра и высотой 10 сантиметров. Тротуаров нет, люди идут по грязи вдоль дороги. Аж жить тошно в таком неухоженном городе», — спросил 21 мкр. «Плохому танцору всегда что-то мешает», — резюмировал Хе.

«В Москве существует правило парковки по чётным и нечётным дням на каждой стороне улиц. Это позволяет убирать дороги и чистить снег ещё с советских времен», — посоветовала Гениальность.

Завтра ожидается небольшой дождь. Потеплеет. По прогнозам синоптиков, в Липецке будет  от +15 до +17 градусов.
Комментарии (1)

Мнение психолога
47 минут назад
В спину стреляю только трусы , карма настигнет, она долго не заставит себя ждать...
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
