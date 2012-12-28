У Нижнего парка ножом ранили мужчину

Полицейские задержали подозреваемого.

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Накануне врачи проинформировали отдел полиции № 4 УМВД России по Липецку о том, что в больницу привезли 56-летнего мужчину с проникающим ранением грудной клетки.Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого в содеянном. Драка попала на запись уличной видеокамеры.«По предварительной информации, между незнакомыми мужчинами произошел конфликт в Нижнем парке с последующей дракой», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В настоящее время решается вопрос о квалификации преступного деяния и избрании меры пресечения подозреваемому.