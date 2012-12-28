На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Происшествия
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41 минуту назад
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У Нижнего парка ножом ранили мужчину
Полицейские задержали подозреваемого.
Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого в содеянном. Драка попала на запись уличной видеокамеры.
«По предварительной информации, между незнакомыми мужчинами произошел конфликт в Нижнем парке с последующей дракой», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В настоящее время решается вопрос о квалификации преступного деяния и избрании меры пресечения подозреваемому.
Видео: пресс-служба УМВД России по Липецкой области
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