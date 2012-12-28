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Происшествия
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сегодня, 17:18
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В Усманском районе будут судить наркоманов за 15 эпизодов сбыта запрещенных веществ
Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Следствие установило, что пара, будучи потребителями наркотических средств, через мессенджеры вступила в преступный сговор с анонимными кураторами. Они совместно оборудовали тайники в Усмани, фотографировали закладки и передавали координаты организаторам. В ходе операции полиции изъято 12,9 граммов синтетических наркотиков.
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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