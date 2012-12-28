В Усманском районе будут судить наркоманов за 15 эпизодов сбыта запрещенных веществ

Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Усманского района направила в суд уголовное дело о 15 эпизодах незаконного оборота наркотиков. 31-летний мужчина и 33-летняя женщина, состоявшие в романтических отношениях, обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.Следствие установило, что пара, будучи потребителями наркотических средств, через мессенджеры вступила в преступный сговор с анонимными кураторами. Они совместно оборудовали тайники в Усмани, фотографировали закладки и передавали координаты организаторам. В ходе операции полиции изъято 12,9 граммов синтетических наркотиков.Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.