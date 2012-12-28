Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
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Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Сегодня, 30 июля, полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины у магазина, четыре бывших сотрудника колонии, допустивших побег заключенных, выслушали приговор, и стало известно о том, что на улице Стаханова засосало ассенизаторскую машину.
«Осталось всего-то 16 лет отработать, начал бы пенсию получать», — заметил Хубба Бубба.
«Думаю, ждал когда магаз откроется и не дождался», — предположил комментатор.
«От таких цен в магазине вполне возможно», — версия Швондера.
Правобережный районный суд Липецка вынес приговор четырем бывшим работникам ИК-2 пор статье «Халатность». Все отделались штрафами от 70 до 100 тысяч рублей с запретом занимать должности в уголовно-исполнительной системе сроком от 1 до 2 лет.
Вину свою они не признали, хотя суд доказал, что дерзкий побег заключенных из колонии осенью прошлого года произошел из-за того, что они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, шестерых беглецов поймали и приговорили за побег к срокам от 4,5 до 12 лет лишения свободы.
Полиция ищет пострадавших от действий саратовских аферистов. Эта четверка с 21 по 24 июля под предлогом замены водяных счетчиков похищали деньги у пожилых липчан.
Мошенников задержали. Полиция просит граждан, пострадавших от действий аферистов или располагающих какой-либо информацией об их противоправной деятельности, сообщить об этом по телефонам: 02 (с городского) или 102 (с мобильного), либо обратиться в ближайший отдел полиции.
37-летнего липчанина осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Прошлым летом во дворе дома по улице Петра Смородина он поссорился с компанией, отдыхающей в беседке и избил одного из мужчин.
В результате липчанин получил год ограничения свободы. И теперь должен выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей и материального ущерба в 11 216 рублей.
А 22-летняя ельчанка попалась на фасовке клефедрона. Суд приговорил ее к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 200 000 рублей за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета, организованной группой, в крупном размере.
Ассенизаторскую машину засосало под асфальт в районе дома № 77 на улице Стаханова.
Очевидно, провал образовался на месте колодца с запорной арматурой какой-то из сетевых компаний. Вызволять из капкана застрявшую спецмашину довелось другой водовозке.
Новость не оставила равнодушными комментаторов GOROD48.
«И разверзлась твердь земная, и в пропасть сгинула смрадная колесница. КО сообщает, что это колодец пожарного гидранта. Собственно, ржавая труба — это куда пожарная колонка накручивается», — пояснил Я.
«Это фиаско, братан», — написал Сергей Б.
«Район новый, а проблемы старые», — заметил Реалист.
Два липчанина разгромили «умную» остановку, но не учли, что ее так назвали неслучайно, она оборудована видеокамерами. Вандалы попали на видеозапись.
Юрист уже готовит заявление в полицию — ущерб немаленький. Только обновление разбитого сенсорного монитора потребуется порядка 300 000 рублей.
«Остановка то умная — но не учли, что много жителей Липецка у нас неумные», — заметил Естественный отбор.
«Тот случай, когда остановка умнее тебя», — добавило Имя.
«Видимо, наш город не готов пока к хорошим вещам, пещерные люди», — считает Баба Нюра.
«Господи! Даруй людям мозг, а некоторым и инструкцию по применению», — попросил Гость.
«Эти остановки неумные, весь июль не один из экранов не показывает, требует пароли какие-то», — пожаловался другой Гость.
Липчане пожаловались на то, что детская площадка у дворца спорта «Звездный» пришла в запустение. Оттуда исчезли горки, коровы и качели.
В мэрии пояснили, что оборудование пришлось убрать, так как оно оказалось в аварийном состоянии — горожане постарались. Но к 20 августа обещают установить новое.
«Это не горожане довели, а сделана она из кое-чего и палок, и кое-как. Берите старые чертежи, открытки, фото и восстанавливайте все обратно, как было. Хватит портить город», — написала Animal planet.
«В 70-е годы прошлого века во всем мире был провал. А в СССР ещё и борьба с излишествами добавилась. Улицы застраивались унылыми блочными казематами, общественные пространства оформлялись бетонными клумбами квадратно-гнездовым методом. К этому добавлялось «озеленение» инвазивным видом — американским кленом. Ничего хорошего раньше у Звёздного не было — площадь, как пустыня Сахара, и посередине фонтан, спланированный каким-то фанатом прямоугольников. Обновили эту хтонь, и хорошо. Не нойте», — ответила неадекв женщ со вкус.
«А в пресс-службе мэрии не дали объяснение, почему закупается дешёвое барахло? Почему раньше годами стояли качели, горки, на которых толпами катались и они не ломались. Сейчас сидит пятилетний ребенок, и качели разводились. Ещё и обвинят в вандализме, или скажут, не правильно катался», — возмутился Гость.
Завтра днем в Липецке снова будет жарко. Воздух может прогреться до +30 градусов.
И обратите внимание, с 1 августа изменится путь следования автобуса №332. Вечером он будет ездить не по улице Неделина, а по Советской, что позволит жителям Опытной станции без пересадок добираться до площади Революции и Нижнего парка.
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