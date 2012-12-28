Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной

Сегодня, 30 июля, полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины у магазина, четыре бывших сотрудника колонии, допустивших побег заключенных, выслушали приговор, и стало известно о том, что на улице Стаханова засосало ассенизаторскую машину.