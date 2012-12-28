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227
17 минут назад
1

Второй отбой ракетной опасности за день

Можно выходить из укрытий.

Оперативные службы объявили от отбое ракетной опасности в Липецкой области.

Ранее днём угрозу вновь снимали, но через час она возникла снова. В Ельце под удар попала промышленная зона, пострадал один человек. 
Отбой тревоге
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Комментарии (1)

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Фаталист
6 минут назад
Страшно подумать, что будет когда наступит зима,?
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