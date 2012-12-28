«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Происшествия
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17 минут назад
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Второй отбой ракетной опасности за день
Можно выходить из укрытий.
Оперативные службы объявили от отбое ракетной опасности в Липецкой области.
Ранее днём угрозу вновь снимали, но через час она возникла снова. В Ельце под удар попала промышленная зона, пострадал один человек.
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