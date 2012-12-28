Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Погода в Липецке
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9 минут назад
Циклон с Азовского моря принесет в Липецкую область небольшие дожди
Температура останется немного выше нормы
Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек, при грозе порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем – от +25 до +30.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.
День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 5 градусов тепла.
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