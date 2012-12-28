Циклон с Азовского моря принесет в Липецкую область небольшие дожди

Температура останется немного выше нормы

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области будет смещаться циклон из района Азовского моря на северо-запад – ожидаются дожди, грозы, ветер усилится.Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек, при грозе порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем – от +25 до +30.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 5 градусов тепла.