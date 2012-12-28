В Липецкой области от -2, ночью до +14 днем

Дождей не ожидается – их не пускает антициклон.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии обширного антициклона, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 6-7 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем от +9 до +14 градусов.В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.День 26 октября стал самым теплым в Липецке в 2004 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 12 градусов мороза.