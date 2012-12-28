«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Погода в Липецке
363
сегодня, 17:00
В Липецкой области от -2, ночью до +14 днем
Дождей не ожидается – их не пускает антициклон.
Среднесуточные температуры составят 6-7 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем от +9 до +14 градусов.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.
День 26 октября стал самым теплым в Липецке в 2004 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 12 градусов мороза.
3
0
0
0
2
Комментарии