«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Происшествия
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сегодня, 12:28
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На кольцевой ЛТЗ тройная авария с пострадавшим
Столкнулись японские и корейский автомобили.
В аварии участвовали исключительно южно-азиатские марки машин: «Тойота», «Хёндай» и «Хонда».
По предварительным данным, один человек пострадал в «Тойоте». Обстоятельства ДТП выясняются.
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