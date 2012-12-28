На кольцевой ЛТЗ тройная авария с пострадавшим

Столкнулись японские и корейский автомобили.

Три автомобиля столкнулись на кольцевой развязке перед районо ЛТЗ.В аварии участвовали исключительно южно-азиатские марки машин: «Тойота», «Хёндай» и «Хонда».По предварительным данным, один человек пострадал в «Тойоте». Обстоятельства ДТП выясняются.