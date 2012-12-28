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сегодня, 15:37
28

Двое молодых ребят разбили «умную остановку» в Липецке

Парни не учли, что остановка умная в том числе и потому, что оборудована камерой видеонаблюдения.

Два молодых человека, возможно, несовершеннолетних, разбили «умную остановку» на улице 50 лет НЛМК в Липецке. И, конечно, попали на запись камеры видеонаблюдения, которой оборудована остановка. На записи видно, как один из парней стоит на стреме, а второй ногой крушит дисплей, на который выводится разнообразная информация, полезная пассажирам.

Эта остановка находится на балансе МБУ «Управление благоустройства Липецка». Сегодня по факту вандализма юрист предприятия напишет обращение в полицию о привлечении виновных к уголовной ответственности.

По данным компании «Унифон», монтировавшей оборудование для этой остановки, только на обновление разбитого сенсорного монитора потребуется порядка 300 000 рублей. Также нужно будет рихтовать металл, погнутый ударами ног и рук вандала.

В Липецке — две «умных остановки». Вторая находится на улице «Плеханова». И она также подвергалась актам вандализма — ровно год назад подростки изрисовали ее тэгами.
вандализм
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Комментарии (28)

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Как гость
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Сначала новые
Сокол
9 минут назад
Родители токиеже
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Может
13 минут назад
ЧоПовцев туда поставить с метлой,чтобы отгоняли молодняк?
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Нельзя
6 минут назад
Онижедети
Ответить
Поэтому
13 минут назад
Балтун, а Воронеже таких остановок нет
Ответить
Балтун
24 минуты назад
Увы ,но для колхоза эти остановки- излишество .
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Спрутс
24 минуты назад
И что, что умная? Наказание-то всё равно выигрышное для них будут.
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Гость
29 минут назад
Господи! Даруй людям мозг, а некоторым и инструкцию по применению
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Alexander
29 минут назад
Надеюсь это им не сойдёт с рук?? Верно же??
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Евгения
35 минут назад
Сколько дури и энергии, да в правильное русло, да на уборку города: уберать мусор, подметать и мыть остановки. А с родителей, взыскать 300 000 рублей.
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для
15 минут назад
уборки города есть муниципальная контора .
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Липчанин
37 минут назад
Вот такая молодёжь и уезжает из Липецка. Невелика потеря
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:(
15 минут назад
К сожалению такие вот и остаются.
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КОМДИВ
49 минут назад
Такие энергичные парни очень нужны на СВО
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