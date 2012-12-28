Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Происшествия
2252
сегодня, 15:37
28
Двое молодых ребят разбили «умную остановку» в Липецке
Парни не учли, что остановка умная в том числе и потому, что оборудована камерой видеонаблюдения.
Эта остановка находится на балансе МБУ «Управление благоустройства Липецка». Сегодня по факту вандализма юрист предприятия напишет обращение в полицию о привлечении виновных к уголовной ответственности.
По данным компании «Унифон», монтировавшей оборудование для этой остановки, только на обновление разбитого сенсорного монитора потребуется порядка 300 000 рублей. Также нужно будет рихтовать металл, погнутый ударами ног и рук вандала.
В Липецке — две «умных остановки». Вторая находится на улице «Плеханова». И она также подвергалась актам вандализма — ровно год назад подростки изрисовали ее тэгами.
2
3
20
0
2
Комментарии (28)