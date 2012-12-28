Полиция устанавливает эпизоды преступной деятельности приезжих аферистов из Самары

В Липецке задержана группа мошенников, обманывавших пенсионеров под видом замены счетчиков

С 21 по 24 июля в Липецке действовала группа мошенников, которые под предлогом замены водяных счетчиков похищали деньги у пожилых людей. Злоумышленники, прибывшие из Самары, были задержаны сотрудниками уголовного розыска.Полиция просит граждан, пострадавших от действий аферистов или располагающих какой-либо информацией об их противоправной деятельности, сообщить об этом по телефонам: 02 (с городского) или 102 (с мобильного), либо обратиться в ближайший отдел полиции.В настоящее правоохранительные органы устанавливают все эпизоды преступной схемы и возможных соучастников.