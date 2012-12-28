В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Происшествия
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24 минуты назад
Полиция устанавливает эпизоды преступной деятельности приезжих аферистов из Самары
В Липецке задержана группа мошенников, обманывавших пенсионеров под видом замены счетчиков
Полиция просит граждан, пострадавших от действий аферистов или располагающих какой-либо информацией об их противоправной деятельности, сообщить об этом по телефонам: 02 (с городского) или 102 (с мобильного), либо обратиться в ближайший отдел полиции.
В настоящее правоохранительные органы устанавливают все эпизоды преступной схемы и возможных соучастников.
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