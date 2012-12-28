В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Происшествия
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42 минуты назад
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Мужчина неожиданно умер у магазина
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
— Сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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