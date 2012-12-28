Мужчина неожиданно умер у магазина

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Накануне вечером у магазина на улице Механизаторов в селе Частная Дубрава Липецкого округа был обнаружен труп мужчины. Как выяснилось позже, это был 49-летний местный житель.— Сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.