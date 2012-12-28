Чудесная площадка у дворца спорта «Звездный» в упадническом состоянии

До такого состояния ее довели горожане, пояснили в мэрии.

Липчанка обратила внимание GOROD48 на площадку у дворца спорта «Звездный».«Чудесная площадка всё ещё притягивает детей из близлежащих домов, но теперь там нет ни горки, ни коров, ни качелей. Лето проходит, ничего на место не установили. Одна из центральных детских площадок города в упадническое состоянии. Прошу городские власти обратить на это внимание», — написала липчанка.В пресс-службе мэрии GOROD48 рассказали, что Спортивная школа № 11, на чьем балансе находится площадка, была вынуждена демонтировать качели, которые оказались в аварийном состоянии «из-за неоднократных актов вандализма». И пообещали установить новое игровое оборудование к 20 августа.