В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
Происшествия
203
10 минут назад
1
В микрорайоне «Победа» асфальт засосал АС-машину
Пришлось вызывать другую водовозку, чтобы выдернуть автоцистерну из западни.
Нам так и не удалось узнать в мэрии, кому принадлежит тот самый канализационный колодец в микрорайоне «Победа», оказавшийся западней для коммунальной машины, и кому собственно она принадлежала.
0
0
1
1
0
Комментарии (1)