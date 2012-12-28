В микрорайоне «Победа» асфальт засосал АС-машину

Пришлось вызывать другую водовозку, чтобы выдернуть автоцистерну из западни.

Вчера в районе дома №77 на улице Стаханова заднее колесо ассенизаторской машины провалилось под асфальт. Очевидно, провал образовался на месте колодца с запорной арматурой какой-то из сетевых компаний. Вызволять из капкана застрявшую спецмашину довелось другой водовозке.Нам так и не удалось узнать в мэрии, кому принадлежит тот самый канализационный колодец в микрорайоне «Победа», оказавшийся западней для коммунальной машины, и кому собственно она принадлежала.