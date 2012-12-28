Драка во дворе дома по улице Петра Смородина дорого обошлась липчанину

С драчуна взыскали компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей и материальный ущерб в 11 216 рублей.

37-летнего липчанина осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (по части первой статьи 112 УК РФ): он затеял драку во дворе.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 20 июля 2024 года во дворе дома по улице Петра Смородина в Липецке произошла ссора между мужчиной и компанией, отдыхающей в беседке. Пьяный липчанин избил одного из отдыхающих. Конфликт попал на записи камер наблюдения.В результате липчанин получил год ограничения свободы. Также удовлетворен гражданский иск: с драчуна взыскали компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей и материальный ущерб в 11 216 рублей.