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49 минут назад
1

Драка во дворе дома по улице Петра Смородина дорого обошлась липчанину

С драчуна взыскали компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей и материальный ущерб в 11 216 рублей.

37-летнего липчанина осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (по части первой статьи 112 УК РФ): он затеял драку во дворе.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 20 июля 2024 года во дворе дома по улице Петра Смородина в Липецке произошла ссора между мужчиной и компанией, отдыхающей в беседке. Пьяный липчанин избил одного из отдыхающих. Конфликт попал на записи камер наблюдения.

В результате липчанин получил год ограничения свободы. Также удовлетворен гражданский иск: с драчуна взыскали компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей и материальный ущерб в 11 216 рублей.
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Комментарии (1)

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Шубина
33 минуты назад
Вчера также за столиком сидела гоп компания. Шум. Громкие обсуждения и выяснение отношений. Дети орущие "папа" все это было уже далеко за 23.00. Бросание стекляных бутылок и пластмассовой тары об асфальт. А по идее, если полиция не смотрит за порядком надо и им было морду набить. И какие у них вырастут дети?
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