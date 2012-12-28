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Происшествия
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49 минут назад
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Драка во дворе дома по улице Петра Смородина дорого обошлась липчанину
С драчуна взыскали компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей и материальный ущерб в 11 216 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 20 июля 2024 года во дворе дома по улице Петра Смородина в Липецке произошла ссора между мужчиной и компанией, отдыхающей в беседке. Пьяный липчанин избил одного из отдыхающих. Конфликт попал на записи камер наблюдения.
В результате липчанин получил год ограничения свободы. Также удовлетворен гражданский иск: с драчуна взыскали компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей и материальный ущерб в 11 216 рублей.
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