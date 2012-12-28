На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Воду обещают привести, но только по специальным заявкам.

26 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Юных натуралистов, 13, улица Коммунистическая, 3 – без холодной воды временно останутся жители шести улиц, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 3, 4 по улице Коммунистической, № 3 по улице Краснознаменной.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.