В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
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В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Происшествия
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52 минуты назад
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Экс-сотрудники колонии осуждены за халатность, приведшую к побегу заключенных
Правобережный районный суд Липецка вынес приговор бывшим работникам ИК-2. Все отделались штрафами.
Суд установил, что 25 октября 2024 года шестеро осужденных совершили побег из колонии из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами. Подсудимые вину не признали, однако следствие и суд доказали их причастность.
С учетом позиции гособвинителя суд назначил наказание в виде штрафов от 70 до 100 тысяч рублей с запретом занимать должности в уголовно-исполнительной системе сроком от 1 до 2 лет.
Дело расследовал Следственный комитет. Приговор пока не вступил в законную силу.
Шестерых беглецов в мае этого года приговорили за побег к срокам от 4,5 до 12 лет лишения свободы.
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