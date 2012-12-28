Водитель легковушки погиб в результате столкновения с грузовым «Мерседесом»

Водители автомобилей из разных «весовых категорий» не разобрались, кому первому проезжать светофор.

65-летний шофёр легкового автомобиля в аварии не выжил.









Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение очерёдности при проезде светофора.













На окраине Липецка на улице Асфальтной достали труп из машины участника ДТП.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, столкнулись грузовой «Мерседес» с прицепом под управлением мужчины 1980 г.р. и «Киа Рио», за рулём которой сидел водитель 1961 г.р.