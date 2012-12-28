«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Происшествия
570
40 минут назад
2
Водитель легковушки погиб в результате столкновения с грузовым «Мерседесом»
Водители автомобилей из разных «весовых категорий» не разобрались, кому первому проезжать светофор.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, столкнулись грузовой «Мерседес» с прицепом под управлением мужчины 1980 г.р. и «Киа Рио», за рулём которой сидел водитель 1961 г.р.
65-летний шофёр легкового автомобиля в аварии не выжил.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение очерёдности при проезде светофора.
0
3
2
1
1
Комментарии (2)