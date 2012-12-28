Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью
Липецкая вечЁрка: как спасали раненого в сердце, грибы все еще атакуют и перерасчет за тепло
Должник по алиментам не открыл приставам: дверь вскрыли, а липчанина арестовали на 10 суток
Выходные в Липецке: памяти маэстро, местные сказки, в конце сезона наградят не футболистов, а болельщиков
Полицейские задержали в Ельце подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам иностранца
Происшествия
195
54 минуты назад
Ночью в Липецкой области работала ПВО
Красный уровень угрозы держался в области шесть часов.
О возможности налета беспилотников службы экстренного оповещения предупредили в полночь. Режим красного уровня угрозы действовал в Липецкой области до шести утра.
1
0
0
0
1
Комментарии