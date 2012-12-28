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Происшествия
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44 минуты назад
22-летняя девушка попалась на фасовке клефедрона
Ближайшие восемь лет она проведёт в колонии.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью 2024 года девушка согласилась на роль «закладчика» наркотиков на территории города Ельца и Елецкого района Липецкой области, получая указания посредством мессенджера «Telegram». В декабре 2024 года, получив координаты тайника, она привезла наркотики в свою квартиру, после чего расфасовала смесь с клефедроном общей массой 69,54 грамма для последующего незаконного сбыта.
Но её действия были пресечены полицейскими, а наркотики изъяты.
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