22-летняя девушка попалась на фасовке клефедрона

Ближайшие восемь лет она проведёт в колонии.

Елецкий районный суд приговорил 22-летнюю девушку к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 200 000 рублей за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета, организованной группой, в крупном размере.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью 2024 года девушка согласилась на роль «закладчика» наркотиков на территории города Ельца и Елецкого района Липецкой области, получая указания посредством мессенджера «Telegram». В декабре 2024 года, получив координаты тайника, она привезла наркотики в свою квартиру, после чего расфасовала смесь с клефедроном общей массой 69,54 грамма для последующего незаконного сбыта.Но её действия были пресечены полицейскими, а наркотики изъяты.