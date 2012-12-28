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26 минут назад

Названы минимальные траты на подготовку к школе в 2025 году

Стоимость минимального набора для подготовки к школе составила в этом году 16,2 тыс. рублей, что на 7% выше уровня прошлого года, сообщили «Известиям» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В качестве условного минимального набора для школы учитывалась школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей, пенал.

Дороже всего обходился рюкзак — на него тратили свыше 4 тыс. рублей, на школьную форму — 3,1 тыс. рублей, дополнительные брюки или юбка обходились еще почти в 1 тыс. рублей. Число покупок школьных товаров в июне–июле оказалось ниже прошлогоднего уровня на 9%. Однако спрос на рюкзаки и канцелярию оказался выше.

«Есть когорта покупателей, которые заранее приобретают такие товары, в частности канцелярию, стоимость которой подросла заметнее, чем в других товарных группах. Общая статистика демонстрирует, что родители не экономят при подготовке к школе», — отметили аналитики.

Более 60% продаж школьного сегмента пришлись на онлайн-каналы, добавили они.
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