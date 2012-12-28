На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
За выходные в ДТП пострадали трое подростков, в заборы врезались и «Тесла», и снегоболотоход
Происшествия
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сегодня, 13:31
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Две липчанки перевели на «безопасный счёт» по 1,3 миллиона рублей
А 21-летний парень нарвался на мошенников при покупке билетов в театр.
Также на «безопасный счёт» перевели 164 000 рублей 23-летняя липчанка и 665 000 рублей — 29-летний житель Станового.
23-летнего липчанина обманули по более сложной схеме. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ему сначала позвонили по хорошему поводу — якобы из службы доставки. Но потом подключились «специалисты Росфинмониторинга» и сообщили, что ранее поступил звонок от мошенников, и нужно срочно спасать сбережения и ловить злоумышленников — тут уже вышли на связь «сотрудники ФСБ». В итоге молодой человек лишился 90 000 рублей.
А 21-летний парень хотел купить билеты в театр и отправил мошенникам 17 000 рублей.
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