Две липчанки перевели на «безопасный счёт» по 1,3 миллиона рублей

А 21-летний парень нарвался на мошенников при покупке билетов в театр.

За минувшие три дня мошенники чаще всего просили липчан сохранить свои сбережения и перевести средства на «безопасный счёт». В двух случаях женщины перевели по 1,3 миллиона рублей. 25 июля после общения в мессенджере такую крупную сумму отправила злоумышленникам 57-летняя липчанка, 27 июля на те же грабли наступила 51-летняя женщина.Также на «безопасный счёт» перевели 164 000 рублей 23-летняя липчанка и 665 000 рублей — 29-летний житель Станового.23-летнего липчанина обманули по более сложной схеме. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ему сначала позвонили по хорошему поводу — якобы из службы доставки. Но потом подключились «специалисты Росфинмониторинга» и сообщили, что ранее поступил звонок от мошенников, и нужно срочно спасать сбережения и ловить злоумышленников — тут уже вышли на связь «сотрудники ФСБ». В итоге молодой человек лишился 90 000 рублей.А 21-летний парень хотел купить билеты в театр и отправил мошенникам 17 000 рублей.