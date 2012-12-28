Пассажирка пострадала при резком торможении автобуса в Липецке

Три ДТП с пострадавшими произошли в Липецкой области за день

23 июля в Липецке около 09:20 на улице Зои Космодемьянской 63-летний водитель автомобиля «Иац 1767MZ» при экстренном торможении допустил падение 50-летней пассажирки в салоне. Пострадавшую доставили в больницу, где ей потребовалась госпитализация.

В тот же день в Липецкой области произошло еще два ДТП. Около 14:15 на подъезде к городу столкнулись «Опель Астра», «JAECOO J7» и «Датсун Он-До». В аварии пострадала 39-летняя пассажирка, которую госпитализировали.

В Ельце на улице Спутников 58-летний водитель «Датсун Он-До» совершил столкновение с «Опель Вектра» и «Лада Гранта». В результате 51-летняя пассажирка «Опель Вектра» получила травмы и была доставлена в медучреждение.



