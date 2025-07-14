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Два человека пострадали в пожаре на улице Таежной
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сегодня, 12:03

Два человека пострадали в пожаре на улице Таежной

Горела надворная постройка.

Утром 13 июля в результате пожара пострадал 45-летний мужчина и 33-летняя женщина на улице Таежной в Липецке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Здесь горела надворная постройка. Очевидцы успели потушить огонь до приезда пожарных, но конструкции постройки были уничтожены. 

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Днем 12 июня на улице Космонавтов в Липецке огонь повредил узлы и агрегаты автомобиля «Волга» на четырех квадратных метрах. В тот же день сгорели две бесхозные постройки — в селе Долгуша Долгоруковского района и на станции Дрязги Усманского района.

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В воскресение 13 июля сгорела кровля и повреждена отделка жилого дома на девяти квадратных метрах в селе Новотроицкое Долгоруковского района. Днем в селе Донское Задонского района огонь повредил кровлю жилого дома на десяти квадратных метрах, сгорел личные вещи на двух квадратных метрах в десятиэтажке на улице Кривенкова в Липецке. Ближе к полуночи в селе Октябрьское Усманского района сгорела надворная постройка.

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Уже ночью 14 июля в Лебедяни на улице 60 лет Октября сгорела теплица из поликарбоната, а на улице Революции в Усмани — автомобиль «Хендай Акцент».



Всего за выходные дни в области зарегистрировано 22 сообщения о пожарах. Правда пять раз в Липецке пожарные выезжали на подгоревшую пищу, в том числе в ресторане на улице Белана. Семь раз тушили мусор: на открытых пространствах, в контейнере и помещении.
МЧС
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