Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Происшествия
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сегодня, 12:03
Два человека пострадали в пожаре на улице Таежной
Горела надворная постройка.
Здесь горела надворная постройка. Очевидцы успели потушить огонь до приезда пожарных, но конструкции постройки были уничтожены.
Днем 12 июня на улице Космонавтов в Липецке огонь повредил узлы и агрегаты автомобиля «Волга» на четырех квадратных метрах. В тот же день сгорели две бесхозные постройки — в селе Долгуша Долгоруковского района и на станции Дрязги Усманского района.
В воскресение 13 июля сгорела кровля и повреждена отделка жилого дома на девяти квадратных метрах в селе Новотроицкое Долгоруковского района. Днем в селе Донское Задонского района огонь повредил кровлю жилого дома на десяти квадратных метрах, сгорел личные вещи на двух квадратных метрах в десятиэтажке на улице Кривенкова в Липецке. Ближе к полуночи в селе Октябрьское Усманского района сгорела надворная постройка.
Уже ночью 14 июля в Лебедяни на улице 60 лет Октября сгорела теплица из поликарбоната, а на улице Революции в Усмани — автомобиль «Хендай Акцент».
Всего за выходные дни в области зарегистрировано 22 сообщения о пожарах. Правда пять раз в Липецке пожарные выезжали на подгоревшую пищу, в том числе в ресторане на улице Белана. Семь раз тушили мусор: на открытых пространствах, в контейнере и помещении.
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