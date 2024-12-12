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Общество
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16 минут назад
Сегодня в Липецке: картины Церетелли, театр нон-стоп и кушать хочется всегда
Нас ждут спектакли, концерты и путешествие по советскому ателье.
Днём в Липецке от +19 до +21 градусов, а дождик устанет и в пятницу докучать нам не будет.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду
– ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3,1/4, 2/2, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;
– ул. Водопьянова, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70;
– ул. Достоевского, 71;
– ул. Зегеля, 17, 23а;
– ул. Папина, 6, 6а;
– ул. Студ. Городок, 10, 11, 13, 14;
– пер. Зегеля, 1а;
– пр–д Поперечный 7, 7а;
– пр–д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Богатырской, Брестской, Б. Хмельницкого, Былинной, Водной, Д. Бедного, Достоевского, К. Булавина, Кочеткова, Крылова, Курчатова, Пирогова, Рассетной, Третьякова, Семенова-Тян-Шанского, Сокольской, Хабарова переулков Болотникова, Войнич, Курчатова, Полтавского, Ракетного, Ростовского, Свободного, Тёплого, Чугунного.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Ангарская, 11, 22а;
– ул. Детская, 13, 16;
– ул. Перова, 2а;
– ул. Фурманова;
– пр–д Героя Советского Союза Е. Потапова, 12а;
– пер. Рудный, 2, 4, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а.
Пробки
Попасть в пробку в пятницу проще, чем в любой другой день. Чтобы этого не произошло, лучше перед поездкой проверить загруженность маршрута по «Яндекс-картам».
Бензин
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Еда - не роскошь
16 октября отмечаются Всемирный день хлеба (World Bread Day) и Всемирный день продовольствия (World Food Day).
Кто-то скажет – ерунда, еда будет у нас всегда. Полгода назад точно так же думали и про бензин. Желаем всем вам, чтобы на столах всегда было что покушать.
ДК открывает двери
В 18:00 Дворец культуры «Рудничный» (ул. Ударников, 13) проводит День открытых дверей (6+).
Фото vk.ru/dk_rud
Знакомство с творческими коллективами, общение с руководителями студий, запись в творческие коллективы на новый сезон.
Новая выставка
В 16:30 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) состоится открытие выставки картин «Живописная Россия. Современные образы и смыслы» (6+).
Более 100 произведений станковой живописи от 90 авторов, среди которых Зураб Церетели, Виктор Калинин, Алексей Суховецкий, Андрей Дубов и другие. Произведения объединены поиском фундаментальных ценностей – семьи, духовных приоритетов и т.д.
Выставка кочует по стране, как в своё время хотели передвижники XIX – приблизить высокое искусство к широкой аудитории. До этого она побывала в Кирове, теперь эстафету принял Липецк, где пробудет до 8 ноября.
Экспозицию затем можно будет посмотреть по средам, четвергам и воскресеньям с 10:00 до 19:00, по пятницам и субботам – с 11:00 до 20:00.
Советское ателье
В 17.00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) откроется выставка «Советское ателье» (6+).
Организаторы воссоздадут старые «Радуги» и «Чародейки», где не то, чтобы можно было красиво приодеться, но существовали три-четыре стандартные модели одежды, которые можно было пошить на заказ. В магазинах не было и этого. К слову, в стране равных возможностей ателье делились на категории – высшая, первая и вторая. Разница была в цене продукции и ¬– весьма ощутимая.
Коллекция мужской и женской одежды XX века на выставке прилагается.
Творческий вечер
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) пройдёт творческий вечер липецкого режиссёра Ивана Карпова «Риф-мо-кру-же-ни-я» (12+).
Иван Карпов
Будет много творчества и стихов. А специально приглашённый гость Анастасия Соколова почитает поэзию М. Цветаевой.
Трио и его друзья
В 16:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) состоится концерт «l-s` trio в кругу друзей» (6+).
Руководитель L-s` trio Татьяна Левитина
Знаменитое липецкое трио пригласит на выступление Андрея Карпия (фортепиано), Ариану Мохаммад (флейта), Сухаба Георгиева (саксофон) и Михаила Вербицкого (тенор).
Театр
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Бесприданница» по пьесе А. Н. Островского (12+).
Фестиваль «Липецкие театральные встречи» вчера завершился, но в театре продолжают нон-стоп идти постановки. Сегодня на сцене – классика о девушке, которая готова пойти на смертельный риск ради мечты. Пьеса была написана в 1879 г. – в период расцвета купечества, когда капиталистические взаимоотношения проникли во все сферы жизни, вплоть до духовной и нравственной.
Спектакль длится 3 часа и 10 минут с антрактом.
Театр кукол
В 10:00, 11:30 и в 13:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина. 74) покажет спектакль «Авоська в городе» (0+).
Авоська не хочет ходить в школу, она предпочитает баловаться и озорничать со своим другом котом Ябедой. А вот вежливый и послушный Пупс с пёсиком Шариком не желают с этим мириться. Они и сами знают правила дорожного движения и Авоську с Ябедой этому научат. А поможет им в этом Весёлый Светофор и конечно же ребята.
Дорогие липчане! Подходит к концу очередная рабочая неделя, но новостей будет ещё много и GOROD48 обо всём успеет рассказать. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
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