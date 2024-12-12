Сегодня в Липецке: картины Церетелли, театр нон-стоп и кушать хочется всегда

Нас ждут спектакли, концерты и путешествие по советскому ателье.













– пр–д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29.









– пер. Рудный, 2, 4, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а.









Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









16 октября отмечаются Всемирный день хлеба (World Bread Day) и Всемирный день продовольствия (World Food Day).









В 18:00 Дворец культуры «Рудничный» (ул. Ударников, 13) проводит День открытых дверей (6+).













Фото vk.ru/dk_rud

Более 100 произведений станковой живописи от 90 авторов, среди которых Зураб Церетели, Виктор Калинин, Алексей Суховецкий, Андрей Дубов и другие. Произведения объединены поиском фундаментальных ценностей – семьи, духовных приоритетов и т.д.

















В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) пройдёт творческий вечер липецкого режиссёра Ивана Карпова «Риф-мо-кру-же-ни-я» (12+).









Иван Карпов

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Бесприданница» по пьесе А. Н. Островского (12+).













Спектакль длится 3 часа и 10 минут с антрактом.

Авоська не хочет ходить в школу, она предпочитает баловаться и озорничать со своим другом котом Ябедой. А вот вежливый и послушный Пупс с пёсиком Шариком не желают с этим мириться. Они и сами знают правила дорожного движения и Авоську с Ябедой этому научат. А поможет им в этом Весёлый Светофор и конечно же ребята.











