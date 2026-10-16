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Общество
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сегодня, 18:11
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Липчанам показали современные смыслы, и они залипли
В Липецк почти на месяц привезли бесплатную выставку современных художников.
Кураторы выставки постарались собрать работы художников разных направлений, чтобы показать, что сейчас волнует творцов.
Самое известное имя выставки — Зураб Церетели. В Липецке представлена его картина «Память».
Рядом находится полотно внука художника Василия Церетели «Мои любимые горы».
Эту картину «Двойная радуга» в прошлом году написал народный художник СССР Виктор Иванов, которому сейчас 102 года, и он до сих пор в профессии. Сегодня у него открылась персональная выставка в Рязани, куда маэстро приехал лично. Он любит рассказывать, как писал с натуры портреты Че Гевары и Фиделя Кастро.
— Идея показывать современную российскую живопись родилась 11 лет назад. Тогда много говорили, что живопись умерла. Мы решили, что это не так и в России много талантливых живописцев, которые работают в своих мастерских. А если талантливые живописцы работают в своих мастерских, то они рано или поздно создают хорошие произведения, — рассказал руководитель проекта «Живописная Россия», народный художник России Евгений Ромашко. — Многие говорят, чтобы понимать искусство, нужно быть специалистом. Я говорю: а чтобы понимать хорошую музыку, нужно быть специалистом или нет? Вы включаете фугу Баха. И у вас настроение улучшилось. Перевернулась душа. У вас крылья появились, вам хочется летать от того, что вы слушаете просто набор нот, гармонически сложенных в одном произведении! Так же и живописное произведение может воздействовать на зрителя. Это его главная задача.
Один из посетителей выставки Андрей увидел картину «Умножение хлебов» Влады Збицкой-Фихтгоф и не смог отойти от неё, залип, как он сказал.
— Сначала я подумал, что здесь очень много хлеба и вина, а затем пригляделся и увидел, что это зеркальное отражение. Мне вспоминается библейский сюжет, когда Иисус Христос накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, — поделился впечатлениями Андрей.
На открытии выставки было много детей с фотоаппаратами. Это воспитанники «Школы креативных индустрий». На вернисажах они учатся фотографировать, а музей получил агентов влияния на молодёжную аудиторию.
Выставка продлится до 8 ноября, всё это время её можно будет смотреть бесплатно.
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