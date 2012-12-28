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33 минуты назад

Липецкая вечЁрка: машина всмятку, замы губернатора и новые схемы мошенничества

Сегодня, 16 октября, стало известно о жутком ДТП, перераспределены обязанности вице-губернаторов, и мошенники используют новые схемы обмана.

Накануне поздно вечером на трассе «Дон» в Елецком округе «Лада Приора» под управлением 18-летнего водителя врезалась в «КамАЗ». От удара «Приору» смяло и забросило на отбойник.

Несмотря на то, что легковушку расплющило, ее водитель и пассажир остались живы, их госпитализировали.

Почти такая же авария случилась вчера утром на дороге Липецк — Данков в Лебедянском округе. Правда, там в «КамАЗ» врезалась «Ауди» под управлением 47-летней женщины. Ее также увезли в больницу.

«Всем пострадлавшим скорейшего выздоровления», — пожелал комменатор.

«Говорят, в СССР для начинающих водителей был ряд ограничений: скорость 70 км/ч, не более одного пассажира, запрет на ночное вождение, запрет на буксировку. И это очень разумно», — рассказал Савелий.

У остановки «Кольцевая» на проспекте Победы уже несколько месяцев валяется ограждение. Компания «Руслан-1», ремонтировавшая магистраль, не торопится его восстанавливать.

В мэрии надеются, что ремонт будет сделан до 25 октября.

После избрания вице-губернатора Сергея Курбатова депутатом Госдумы у главы Липецкой области будет шесть заместителей.

Курируемые ранее Курбатовым министерство экономического развития и министерство промышленности, инвестиций и науки переходят в прямое подчинение Игорю Артамонову. А отдел информационной безопасности правительства будет курировать первый вице-губернатор Александр Рябченко.

«Заместителей шесть человек, целый ансамбль, а крыши от протечек кто латать будет? А!», — спросила Нонка.

«В конце каждого месяца просим предоставлять публичный отчет о проделанной работе от каждого из шести заместителей!», — попросил Народ.

Похоже, новости о мошенниках в ближайшее время на GOROD48 не иссякнут. Предприимчивые люди придумывают все новые способы заработать легкие деньги. 

38-летняя женщина предложила знакомой купить товары на маркетплейсе «Вайлдберриз» со скидкой в 50-70%, а затем сделала подобные предложения и другим людям. Получив от них 220,6 тысячи рублей товары она им так и не привезла. Причем провернула она подобную аферу уже не первый раз.

Суд приговорил женщину к пяти годам общего режима.

Еще одна хитрая женщина женщина приняла заказ на изготовление корпусной мебели. Она даже приехала к заказчице, сделала замеры и подписала договор. Клиентка внесла предоплату в 40 000 рублей, но за полгода не дождалась ни мебели, ни возврата денег, и обратилась в полицию.

Полиция возбудила в отношении 33-летней жительницы Грязинского района уголовное дело о мошенничестве. Хотя та уверяет, что мебель была изготовлена, но пострадала при перевозке.

20-летний липчанин отправится в колонию на пять лет за пособничество мошенникам. Работать на них он стал после того, как сам стал жертвой обмана. 


В мае этого года липчанин забрал у обманутой петербурженки более 2,5 миллиона рублей. Затем он приехал в город Боровичи Новгородской области, чтобы забрать 650 тысяч рублей у 74-летней местной жительницы. Но тут вмешались полицейские и задержали парня во время передачи денег.

На допросах он рассказал, что успел забрать деньги еще у 15 человек в Санкт-Петербурге. Общий ущерб превысил шесть миллионов рублей.

«Глупая голова ногам покоя не давала. Жаль обманутого дуралея и родителям такой «подарок» учудил», — написал комментатор.

«Обеспечьте защиту граждан от мошенников! А потом привлекайте. Парень попал под влияние, жалко пацана, жизнь сломал себе», — считает Сюр.

30-летняя женщина почти неделю общалась с мошенниками «из Центробанка». Ее убедили «улучишь свой финансовый потенциал» и женщина перевела на указанные ей счета 439 000 рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Завтра в Липецке возможен небольшой дождь. Воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется  до +19 градусов.
вечЁрка
ДТП
правительство области
мошенничество
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