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Общество
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сегодня, 07:34
19-летний юноша уговорил 14-летнего друга на кражу 360 килограммов металла из гаража
Украденные уголки на 123 750 рублей молодые люди сдали в скупку металлолома, выручив всего 4 680 рублей.
По данным следствия, в июле этого года обвиняемый с 14-летним другом в одном из сел Чаплыгинского округа проникли в гараж 77-летнего пенсионера, откуда украли 135 металлических уголков общей массой 360 килограммов.
«Ущерб составил 123 750 рублей. Украденное молодые люди сдали в скупку металлолома, выручив 4 680 рублей. Похищенное изъято и возвращено пенсионеру», – сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Уголовное дело в отношении подростка прекращено, перед судом ходатайствуют о мерах воспитательного воздействия.
Уголовное дело в отношении подростка прекращено, перед судом ходатайствуют о мерах воспитательного воздействия.
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