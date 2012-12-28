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сегодня, 07:34

19-летний юноша уговорил 14-летнего друга на кражу 360 килограммов металла из гаража

Украденные уголки на 123 750 рублей молодые люди сдали в скупку металлолома, выручив всего 4 680 рублей.

19-летний житель Чаплыгинского округа предстанет перед судом за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего друга.

По данным следствия, в июле этого года обвиняемый с 14-летним другом в одном из сел Чаплыгинского округа проникли в гараж 77-летнего пенсионера, откуда украли 135 металлических уголков общей массой 360 килограммов. 

«Ущерб составил 123 750 рублей. Украденное молодые люди сдали в скупку металлолома, выручив 4 680 рублей. Похищенное изъято и возвращено пенсионеру», – сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Уголовное дело в отношении подростка прекращено, перед судом ходатайствуют о мерах воспитательного воздействия. 

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