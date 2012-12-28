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36 минут назад

В районах Сокола и Силикатного отключат холодную воду

17 октября «РВК-Липецк» будет проводить работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Брестская, 22, кроме того, по заявке потребителя проведут работы на внутренних сетях по адресу: улица Архангельская, 13, а на улице Музыки подрядная организация организует работы по техническому присоединению к сетям водоснабжения. Без холодной воды временно останутся жители Силикатного и Сокола, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 1, 3, 3а, 7 по улице Фурсова, №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, в частном секторе улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной, Баумана, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Былинной, Пирогова, Брестской, Хабарова, Бардина, Третьякова, Кочеткова, Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Рассветной, Сокольской, Баженова, пер. Чугунный, пер. Ростовский, пер. Ракетный, пер. Теплый, пер. Болотникова, переулков Курчатова, Полтавского, Войнич, Свободного.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
17 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 43, 45, 45а, 49, 51, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, № 14 по улице Катукова. 
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