Сегодня в Липецке: истории фокусника, судьба бензина и как ИИ может подставить на работе

Нас ждут спектакли, кинопремьеры и немного мистики.

Температура воздуха в Липецке будет такой же, как и вчера от +3 до +5 градусов, но с сегодняшнего дня начнутся осадки в виде дождя, а местами ¬– и мокрого снега.









- ул. Папина, 6, 8.









– Садоводчество «Сокол 2» , 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а.









Шанс плеснуть в бак до 30 литров по-прежнему высок. Правда, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».













По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Земля Эльзы» (16+).









В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) покажут спектакль о любви и самопожертвовании «Невозможное, вечное…» (16+).









Иван Карпов

В 14:00 в библиотеке им. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) нестареющие душой споют на концерте ансамбля «Возраста нет» (12+).













Фото vk.ru/bartenevka





Вход свободный.

Ведущий Анатолий Гуров расскажет малоизвестные истории о Липецке и липчанах XIX и XX веков, сочетая их с забавными и милыми фокусами.













Могут ли электронные мозги подвести под увольнение

Но такой запрет может внести сам работодатель — в трудовом договоре или во внутреннем документе (регламенте) компании, и тогда сотрудник будет обязан его соблюдать. В этом случае нарушение будет считаться дисциплинарным проступком и нарушением трудовой дисциплины. За первым нарушением обычно следует замечание или выговор, за следующим может последовать и увольнение.

















В ролях: Ранбир Капур, Рави Дюбей, Ракул Прит Сингх.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Маршала Рыбалко, 8;- ул. Одоевского, 5;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Винницкой, Задорожной, Зоологической, Индустриальной, Маршала Рыбалко, Небесной, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, Харьковской, Шахтёрской, переулка Рядового.Кроме того, в селе Сырском проведут день без удобств жители улиц Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а и Пролатарской.с 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. А.Г. Кочеткова, 2, 4а;– ул. А. Ладыгина;– ул. Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63;– ул. Белорусская;– ул. Бригадная, 19;– ул. Бородинская, 9а, 37а, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;– ул. Брусничная, 3;– ул. Брюллова;– ул. Добровская, 7, 20;– ул. Д, Писарева;– ул. им. Баумана;– ул. Железногорская;– ул. И.С. Бурлакова;– ул. Исполкомовская;– ул. Карбышева;– ул. Лавочкина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;– ул. Локомотивная, 11, 63;– ул. Мешкова, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 26, 28;– ул. М. Светлова, 10;– ул. Патриотическая;– ул. Пожарского;– ул. Почтовая, 11, 13, 15, 17, 17а;– ул. Прудная, 4;– ул. Рассветная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14;– ул. Сокольская;– ул. Стасова;– ул. С. Шаумяна, 4, 22;– ул. Тихая;– ул. Третьякова , 1;– ул. Ударников , 27а;– ул. Череповецкая, 17;– ул. Шоссейная, 5;– ул. Ярославская;– пер. Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а, 36;– пер. Лунный, 4;– пер. Свободный;– пос. Дачный;– пос. Казинка;Больше бензина, значит – выше вероятность пробок. Горючего у нас сейчас хватает, поэтому маршруты желательно проверять в приложении.Пьеса Ярославы Пулинович о немолодых людях, которые нашли друг друга на закате жизни. Но против их любви и отношений выступают собственные дети.Спектакль идёт 2 часа 50 минут с антрактом.Режиссёр Иван Карпов вдвоём с хозяйкой «Прачечной» Диной Кюнбергер сыграют роли в постановке, в основе которой древняя легенда о Розе и Соловье, а ещё о том, что самые великие поступки порой остаются незамеченными, но именно они делают мир прекраснее.В 19:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) начнут необычный вечер «Липецк. Необычные истории. Мистика и магия»Статьи, которая позволяла бы работодателю уволить сотрудника за использование ИИ в Трудовом кодексе нет, напомнил юрист SuperJob Александр Южалин.Могут уволить и сразу – если использование ИИ обернулось грубым нарушением обязанностей. Например, если сотрудник загрузил в нейросеть данные, которые охраняются законом: коммерческую или служебную тайну, персональные данные клиентов или коллег. Так что будьте внимательными!По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, знакомим вас с любопытными премьерами.Россия, 2026. Криминал. Режиссёр Артур ГригорьевШуст и его друзья промышляют мелкими махинациями и навариваются на каждом шагу. Встреча с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульяновым и его дочерью меняет представление Шуста о том, как можно жить. Но под давлением своей банды, Шуст использует Ульянова, чтобы спланировать ограбление бурятской коммуны, занимающейся продажей нефрита.Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин.Россия, 2026. Семейный, приключения. Режиссёр Ольга АмольПингвинёнка Кви переводят из Московского зоопарка в другой город. Но по дороге случается авария, и малыш неожиданно оказывается один посреди огромного мегаполиса. Так начинается его невероятное путешествие домой, полное неожиданных встреч, забавных ситуаций и настоящих приключений.Диана Пожарская, Павел Прилучный, Роман Курцын.США, Индия, 2026. Приключения, драма. Режиссёр Нитеш ТивариЭпический фильм по традиционному индийскому эпосу. В мире вышел раньше, чем в России и завоевал высокие оценки у зрителей. Например рейтинг на IMDb составляет 8,4.