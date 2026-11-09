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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: истории фокусника, судьба бензина и как ИИ может подставить на работе

Нас ждут спектакли, кинопремьеры и немного мистики.

Дождь и мокрый снег

Температура воздуха в Липецке будет такой же, как и вчера от +3 до +5 градусов, но с сегодняшнего дня начнутся осадки в виде дождя, а местами ¬– и мокрого снега.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Маршала Рыбалко, 8;
- ул. Одоевского, 5;
- ул. Папина, 6, 8.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Винницкой, Задорожной, Зоологической, Индустриальной, Маршала Рыбалко, Небесной, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, Харьковской, Шахтёрской, переулка Рядового.

Кроме того, в селе Сырском проведут день без удобств жители улиц Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а и Пролатарской.

Отключение света

с 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. А.Г. Кочеткова, 2, 4а;
– ул. А. Ладыгина;
– ул. Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63;
– ул. Белорусская;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. Бородинская, 9а, 37а, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;
– ул. Брусничная, 3;
– ул. Брюллова;
– ул. Добровская, 7, 20;
– ул. Д, Писарева;
– ул. им. Баумана;
– ул. Железногорская;
– ул. И.С. Бурлакова;
– ул. Исполкомовская;
– ул. Карбышева;
– ул. Лавочкина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
– ул. Локомотивная, 11, 63;
– ул. Мешкова, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 26, 28;
– ул. М. Светлова, 10;
– ул. Патриотическая;
– ул. Пожарского;
– ул. Почтовая, 11, 13, 15, 17, 17а;
– ул. Прудная, 4;
– ул. Рассветная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14;
– ул. Сокольская;
– ул. Стасова;
– ул. С. Шаумяна, 4, 22;
– ул. Тихая;
– ул. Третьякова , 1;
– ул. Ударников , 27а;
– ул. Череповецкая, 17;
– ул. Шоссейная, 5;
– ул. Ярославская;
– пер. Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а, 36;
– пер. Лунный, 4;
– пер. Свободный;
– пос. Дачный;
– пос. Казинка;
– Садоводчество «Сокол 2» , 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а.

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Пробки

Больше бензина, значит – выше вероятность пробок. Горючего у нас сейчас хватает, поэтому маршруты желательно проверять в приложении.


Бензобак

Шанс плеснуть в бак до 30 литров по-прежнему высок. Правда, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Поздняя любовь

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Земля Эльзы» (16+).

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Пьеса Ярославы Пулинович о немолодых людях, которые нашли друг друга на закате жизни. Но против их любви и отношений выступают собственные дети.

Спектакль идёт 2 часа 50 минут с антрактом.

Всего два актёра

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) покажут спектакль о любви и самопожертвовании «Невозможное, вечное…» (16+).

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Иван Карпов

Режиссёр Иван Карпов вдвоём с хозяйкой «Прачечной» Диной Кюнбергер сыграют роли в постановке, в основе которой древняя легенда о Розе и Соловье, а ещё о том, что самые великие поступки порой остаются незамеченными, но именно они делают мир прекраснее.

Песни юности

В 14:00 в библиотеке им. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) нестареющие душой споют на концерте ансамбля «Возраста нет» (12+).

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Фото vk.ru/bartenevka

Вход свободный.

Истории фокусника

В 19:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) начнут необычный вечер «Липецк. Необычные истории. Мистика и магия» (12+).

Ведущий Анатолий Гуров расскажет малоизвестные истории о Липецке и липчанах XIX и XX веков, сочетая их с забавными и милыми фокусами.

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Анатолий Гуров, здесь и вверху фото vk.ru/id234989728

Могут ли электронные мозги подвести под увольнение

Статьи, которая позволяла бы работодателю уволить сотрудника за использование ИИ в Трудовом кодексе нет, напомнил юрист SuperJob Александр Южалин.

Но такой запрет может внести сам работодатель — в трудовом договоре или во внутреннем документе (регламенте) компании, и тогда сотрудник будет обязан его соблюдать. В этом случае нарушение будет считаться дисциплинарным проступком и нарушением трудовой дисциплины. За первым нарушением обычно следует замечание или выговор, за следующим может последовать и увольнение.

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Могут уволить и сразу – если использование ИИ обернулось грубым нарушением обязанностей. Например, если сотрудник загрузил в нейросеть данные, которые охраняются законом: коммерческую или служебную тайну, персональные данные клиентов или коллег. Так что будьте внимательными!

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, знакомим вас с любопытными премьерами.

«Навар». Россия, 2026. Криминал. Режиссёр Артур Григорьев (18+).

Шуст и его друзья промышляют мелкими махинациями и навариваются на каждом шагу. Встреча с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульяновым и его дочерью меняет представление Шуста о том, как можно жить. Но под давлением своей банды, Шуст использует Ульянова, чтобы спланировать ограбление бурятской коммуны, занимающейся продажей нефрита.

В ролях: Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин.


«Приключения пингвинёнка». Россия, 2026. Семейный, приключения. Режиссёр Ольга Амоль (6+).

Пингвинёнка Кви переводят из Московского зоопарка в другой город. Но по дороге случается авария, и малыш неожиданно оказывается один посреди огромного мегаполиса. Так начинается его невероятное путешествие домой, полное неожиданных встреч, забавных ситуаций и настоящих приключений.

В ролях: Диана Пожарская, Павел Прилучный, Роман Курцын.


«Рамаяна». США, Индия, 2026. Приключения, драма. Режиссёр Нитеш Тивари (16+).

Эпический фильм по традиционному индийскому эпосу. В мире вышел раньше, чем в России и завоевал высокие оценки у зрителей. Например рейтинг на IMDb составляет 8,4.

В ролях: Ранбир Капур, Рави Дюбей, Ракул Прит Сингх.


Дорогие липчане! Плюсовая температура, изобилие в магазинах, бензин есть.… Что ещё нужно для счастья? Разве что – новости, которыми липчан уже 20 лет ежедневно обеспечивает GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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Комментарии (1)

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Антон
23 минуты назад
Даже не заморачивались, спёрли пингвина из "Делай ноги"
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