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В России
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23 минуты назад
В Волгограде задержали подростков-экстремистов со взрывчаткой
17-летний житель Волгограда, исповедующий радикальные взгляды, создал экстремистское сообщество, в которое вовлек еще троих несовершеннолетних. Встречи участников проходили в арендованном гараже.
«По данным следствия, 17-летний местный житель, придерживающийся радикальных взглядов и идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти, создал экстремистское сообщество», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для пропаганды своих убеждений подросток создал открытый канал в мессенджере, в котором опубликовывал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей различных религиозных и национальных групп. Он также разработал план, направленный на проведение в Волгограде незаконных публичных акций. Встречи участников экстремистского сообщества проводили в арендованном главой группы гараже.
В результате следственный орган возбудил уголовное дело в отношении четырех несовершеннолетних подростков в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»), ч. 2 ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»).
Правоохранительные органы также установили ряд преступлений, совершенных участниками группы. Они умышленно поджигали машины, принадлежавшие выходцам из различных национальных республик России, а также государств ближнего зарубежья. Еще в ходе обыска в гараже было обнаружено и изъято взрывчатое вещество промышленного производства.
«В настоящее время организатор преступного сообщества по ходатайству следствия судом заключен под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отметило ведомство.
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