Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Происшествия
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13 минут назад
«Одной рукой выбиваю нож, второй бью в корпус, в это время врач делает подножку...»
Стали известны подробности обезвреживания хулигана с ножом в задонской поликлинике. Одной из его жертв стал известный педагог, который уверяет, что побывал у дебошира в заложниках.
В УМВД России по Липецкой области раскрыли GOROD48 некоторые подробности инцидента.
«20 февраля около 11:00 в дежурную часть ОМВД России по Задонскому району поступил ряд сообщений о том, что на территории медицинского учреждения находится неадекватный мужчина с ножом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, полицейские доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в полиции.
На задержанного 42-летнего задонца составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», суд поместил его под административный арест на трое суток.
Один из тех, кто столкнулся с дебоширом — 78-летний житель Задонска, бывший завуч по воспитательной работе местного техникума Василий Иванов.
— В городском автобусе ко мне подсел мужчина и предложил посмотреть фотографии, где он военной форме. Я ему ответил, что у меня слабое зрение. Он стал просто придираться. Говорить, что я не выйду из автобуса, и пойду с ним. Женщины в автобусе подняли шум, мол, что ты пристал к пожилому человеку. Были в автобусе и мужчины, но они не вмешивались. Я попытался выйти из автобуса, но он стал хватать меня за руки. На пьяного похож не был, но находился в каком-то неадекватном состоянии, наверное, под наркотиками. Я вышел у больницы, он вместе со мной, иду, у самого сердце из груди выскакивает, он от меня не отстает, куда-то все тащит. Там на улице нам встретился знакомый, друг моего сына, я попросил его помочь. А он мне говорит: «Дядь Вась, ты сам заварил кашу, сами разбирайся». Я ему объясняю, что я ничего не делал, мужчина ко мне сам пристает! Мужик меня тащит, я упираюсь, и так мы дошли до будки охраны и шлагбаума больницы. Там никого не оказалось, но он испугался и куда-то убежал. Я так расстроился, сердце колотилось, и в поликлинику уже не пошел. Вызвал такси и уехал домой. Хотел на следующий день пойти в полицию, но прочитал в газете «Задонская правда» о том, что он устроил поликлинике, и что этот хулиган задержан и я передумал. Ну что мои показания прибавят? Да и боюсь я, если честно, вдруг он меня преследовать начнет. Но если полиция решит меня привлечь в качестве свидетеля, то я согласен, — рассказал пенсионер.
Хирург поликлиники Эдуард Чуприн рассказал GOROD48 что было дальше. Дебошир, уже с ножом, зашел в поликлинику. Посетителей в ней было много.
— Я услышал крики еще со стороны регистратуры, наши администраторы кричали: «Вызовите полицию! Нож! У его нож». Пациенты стали забегать в кабинеты и прятаться. У меня был прием, я вышел в коридор, уже было пусто, мужчина шел с ножом и выбивал двери. Я вижу, что никого вокруг, а этот с ножом идет на меня. И я немного сник, поняв, что помочь даже некому. Но дальше действовал как-то машинально, что ли, одной рукой выбиваю нож, и это получается, второй наношу удар в корпус, и ту как из-под земли уже рядом врач Николай Жданов, он подставляет ему ногу и тот падает. И тут мы на него наваливаемся, закручиваем руки, выбегают девушки из кабинетов, тянут скотч, мы его руки связываем скотчем. А нож, от него подальше откинул мой пациент. Потом приехала полиция. Забрал и его и нож. И через несколько часов полицейские привозят дебошира назад ко мне, уже как пациента. У него оказывается, сломана рука. Мы наложили ему лангетку, и его увезли отбывать трое суток. А в понедельник он уже сам пришел ко мне на прием с переломом. Я его осмотрел, ослабил ему лангетку, с месяц он проходит с ней. Но удивительно, почему его отпустили. Столько свидетелей! Тут даже мамы с детьми в коридоре были, когда он с ножом бегал. Они тоже прятались и убегали.
Впрочем, как сообщили в УМВД России по Липецкой области, полиция проводит проверку уже по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Но в то же время в Задонске появляются все новые и новые свидетели похождений 42-летнего неадеквата.
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