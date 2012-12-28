«Одной рукой выбиваю нож, второй бью в корпус, в это время врач делает подножку...»

Стали известны подробности обезвреживания хулигана с ножом в задонской поликлинике. Одной из его жертв стал известный педагог, который уверяет, что побывал у дебошира в заложниках.