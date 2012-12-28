От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
В России
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29 минут назад
Boeing 747 вернулся в Шереметьево из-за неисправности
В экстренных службах рассказали, что лайнер благополучно сел в аэропорту вылета. Причиной возвращения стал рост температуры в салоне.
Борт вылетел из Шереметьево в 18:46. В 20:19 самолет приземлился, все прошло штатно.
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