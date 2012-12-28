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Общество
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24 минуты назад

В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности

Экстренные службы распространили сообщение о введении желтого уровня воздушной опасности в Липецкой области.
желтый уровень опасности
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