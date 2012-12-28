Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Выходные в Липецке: жара до 32, день открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера
Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Выходные в Липецке: жара до 32, день открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера
Общество
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24 минуты назад
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
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