Обокравшую липецкую пенсионерку задержали в Рязанской области

Ранее судимую воровку задерживали липецкие оперативники при помощи рязанских росгвардейцев.

В отдел полиции № 8 УМВД Липецка обратилась 87-летняя пенсионерка с заявлением о краже денег и золотых украшений из её квартиры. Общий ущерб превысил 130 тысяч рублей.По данным следствия, в жилище пенсионерки под видом социального работника проникла женщина. Пожилая хозяйка не стала проверять документы незнакомки, так как та представилась сотрудником, пришедшим в связи с предстоящей денежной реформой – о ней пенсионерке ранее сообщили по телефону сообщники преступницы.Воспользовавшись тем, что хозяйка вышла в другую комнату, злоумышленница похитила 65 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 70 тысяч рублей, после чего скрылась. Чтобы избежать задержания, она уехала в Московскую область, где сдала украшения в ломбард.Полицейские установили маршрут передвижения подозреваемой и при содействии бойцов Росгвардии в Рязанской области задержали 38-летнюю женщину, ранее судимую за кражу.Следователи отдела полиции № 8 СУ УМВД России по Липецку возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Подозреваемая взята под стражу, часть похищенного изъята. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств преступления, а также возможных соучастников.