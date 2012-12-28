Выходные в Липецке: жара до 32, День открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера
Происшествия
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сегодня, 09:03
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Обокравшую липецкую пенсионерку задержали в Рязанской области
Ранее судимую воровку задерживали липецкие оперативники при помощи рязанских росгвардейцев.
По данным следствия, в жилище пенсионерки под видом социального работника проникла женщина. Пожилая хозяйка не стала проверять документы незнакомки, так как та представилась сотрудником, пришедшим в связи с предстоящей денежной реформой – о ней пенсионерке ранее сообщили по телефону сообщники преступницы.
Воспользовавшись тем, что хозяйка вышла в другую комнату, злоумышленница похитила 65 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 70 тысяч рублей, после чего скрылась. Чтобы избежать задержания, она уехала в Московскую область, где сдала украшения в ломбард.
Полицейские установили маршрут передвижения подозреваемой и при содействии бойцов Росгвардии в Рязанской области задержали 38-летнюю женщину, ранее судимую за кражу.
Следователи отдела полиции № 8 СУ УМВД России по Липецку возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Подозреваемая взята под стражу, часть похищенного изъята. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств преступления, а также возможных соучастников.
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