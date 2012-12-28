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сегодня, 09:03
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Обокравшую липецкую пенсионерку задержали в Рязанской области

Ранее судимую воровку задерживали липецкие оперативники при помощи рязанских росгвардейцев.

В отдел полиции № 8 УМВД Липецка обратилась 87-летняя пенсионерка с заявлением о краже денег и золотых украшений из её квартиры. Общий ущерб превысил 130 тысяч рублей.

По данным следствия, в жилище пенсионерки под видом социального работника проникла женщина. Пожилая хозяйка не стала проверять документы незнакомки, так как та представилась сотрудником, пришедшим в связи с предстоящей денежной реформой – о ней пенсионерке ранее сообщили по телефону сообщники преступницы.

Воспользовавшись тем, что хозяйка вышла в другую комнату, злоумышленница похитила 65 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 70 тысяч рублей, после чего скрылась. Чтобы избежать задержания, она уехала в Московскую область, где сдала украшения в ломбард.

Полицейские установили маршрут передвижения подозреваемой и при содействии бойцов Росгвардии в Рязанской области задержали 38-летнюю женщину, ранее судимую за кражу.

Следователи отдела полиции № 8 СУ УМВД России по Липецку возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Подозреваемая взята под стражу, часть похищенного изъята. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств преступления, а также возможных соучастников.
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Комментарии (1)

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Липчанин 1
сегодня, 09:22
Пусть теперь шьёт рукавицы, ума хватает бабушек обманывать и грабить, совесть совершенно отсутствует.
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