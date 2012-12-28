29-летняя женщина нашла телефон на тротуаре — её осудили за кражу

Нанесённый хозяину телефона ущерб был оценен в 13 990 рублей.

В Добринке 29-летнюю женщину осудили за кражу сотового телефона.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 16 прошлого года она нашла на тротуаре около магазина «Восточные сладости» на улице Корнева посёлка Добринка сотовый телефон марки «Техно Спарк 30C» и присвоила его.Нанесённый хозяину телефона ущерб был оценен в 13 990 рублей. А действия женщины квалифицированы судом как кража с причинением значительного ущерба гражданину (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ). Осужденной по уголовной статье женщине назначено наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.