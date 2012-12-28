Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Меняю Москву на Липецк!
Общество
17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской
Происшествия
В Липецке подморозили строительство жилого дома
Общество
56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Происшествия
Со школы имени Героя России Олега Пешкова осыпается облицовочный кирпич
Общество
Липчане жалуются на шумных строителей
Общество
«Вода прибывает. Ситуация SOS!»
Общество
В «Елецком» новая парковочная проблема: поликлиника требует убрать машины от ее здания
Общество
Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре
Общество
Липецкая вечЁрка: малыша ударило током, поваленные деревья и трещины в здании у стройки ЖК «Турист»
Общество
Читать все
Липчанин с тяпкой и косой портит дорожные знаки и держит в страхе соседей
Происшествия
29-летняя женщина нашла телефон на тротуаре — её осудили за кражу
Происшествия
Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре
Общество
Собравший дикорастущую коноплю 44-летний усманец отправился на три года в колонию
Происшествия
Красный уровень введен в Ельце
Происшествия
Красный уровень в Ельце отменен
Происшествия
Месячный малыш посинел: в течение трех суток врачи боролись за его жизнь
Здоровье
Оздоровительные практики, цветочные венки и добрые слова от губернатора: в области отпраздновали День соцработника
Общество
Не имеющая водительских прав 38-летняя женщина попалась пьяной за рулём
Происшествия
28-летняя липчанка порвала полицейскому форму и оцарапала его
Происшествия
Читать все
Происшествия
295
58 минут назад
6

29-летняя женщина нашла телефон на тротуаре — её осудили за кражу

Нанесённый хозяину телефона ущерб был оценен в 13 990 рублей.

В Добринке 29-летнюю женщину осудили за кражу сотового телефона.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 16 прошлого года она нашла на тротуаре около магазина «Восточные сладости» на улице Корнева посёлка Добринка сотовый телефон марки «Техно Спарк 30C» и присвоила его.

Нанесённый хозяину телефона ущерб был оценен в 13 990 рублей. А действия женщины квалифицированы судом как кража с причинением значительного ущерба гражданину (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ). Осужденной по уголовной статье женщине назначено наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.
кража
0
2
1
1
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нюша
20 минут назад
Сейчас всё опасно подбирать . Времена такие к сожалению .
Ответить
Закон и порядок
28 минут назад
Не твоё - не бери
Ответить
А что делать
31 минуту назад
Если Найдешь телефон? Как с ним надо поступить и как вернуть владельцу?
Ответить
Депутат
32 минуты назад
А кто-то вместо телефона нашёл лазейку в бюджете МО РФ - и НИЧЕГО-ГО-ГО-ГО!
Ответить
Липа
34 минуты назад
А я вот потеряла телефон летом 22 года на силикатном, его кто-то нашёл и мы даже отследили по локации в каком доме он был. Написали заявление в полицию 6го ОП - отписались, что нет состава преступления!!!
Ответить
Гость
15 минут назад
У меня дочь побили у подъезда прямо под камерой( ей восемь им не меньше двадцати, их было двое). Разбили смартфон отобрали ранец (шла белым днём из школы).Шестой отдел в возбуждении уголовного дела отказал. Видимо в их понимании всё так и должно быть. Написали заявление в прокуратуру.От прокурорских пока тишина.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить