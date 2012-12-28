Сегодня в Липецке: день Пушкина и цветов, почему липчане слабо знают русский язык

Всё самое главное про наступившую пятницу.

Температура составит от +27 до +29 градусов, день пройдёт без существенных осадков.















В кои-то веки в Липецке обойдётся без отключений холодной воды. Сложно сказать, что на это повлияло – быть может 226-летие со дня рождения А.С. Пушкина, и сегодня все слесари углубились в чтение книг и заняты декларированием стихов «солнца русской поэзии».



Свет планово отключат с 8:00 до 16:00 в Северно-Западной котельной Липецка. И всё.









Сегодня День рождения Пушкина и одновременно День русского языка.Знают ли в России русский? Вопрос риторический. Подойдите к первому попавшемуся липчанину и спросите откуда он. Если в ответ услышите: «с Липецка», то всё понятно. (Согласно нормам русского языка, нужно говорить «из Липецка», «из России» и т.д. Предлог «с» более характерен для украинского языка).















А ещё сегодня День рождения электрического утюга. Именно в этот день в 1882 году американец Генри Сили запатентовал первый электрический утюг, который навсегда изменил быт миллионов людей.









Далёкий предок современных девайсов

До его изобретения гладить одежду было не так просто: использовались тяжелые чугунные утюги, нагреваемые на печи, или даже угольные модели. Электрический утюг не только облегчил домашнюю работу, но и стал символом технического прогресса в повседневной жизни.

В 16:00 торжественно откроется выставка «Цветочная поэзия» художницы Марии Волжиной, которая продолжит работать до 8 августа (6+). Кроме того, в 18:00 липчан ждёт лекция-беседа «Язык цветов» от Елены Труфановой (6+).













Фото vk.com/unionzal

В городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится юбилейный вечер «Три четверти на краю», посвященный творчеству руководителя образцового циркового коллектива «Трюкач» Александра Грачева (12+).









Совсем недавно наш земляк вернулся из Марокко, где прошёл курс по фотографии. Он поделится своими впечатлениями, покажет яркие снимки и расскажет о самых запоминающихся моментах своего путешествия.









Одна из фотографий Авилова в Северной Африке, vk.com/gallerybuksir





Пятница – самое лучшее время поговорить о еде. 42% липчан в опросе SuperJob заявили, что самым популярным летним блюдом у них является окрошка. На втором месте — шашлык, за который высказались 35%. Еще 20% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.













Борщ набрал всего 3%.

В пятницу заторов много, особенно – после обеда, когда народ ринется выезжать на дачи, за город и т.д. Риск угодить в пробку сегодня велик, поэтому особенно пригодятся «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.И всё же пожелаем, чтобы и через несколько лет нам ещё осталось кого поздравлять с днём русской речи.Необычный день состоится в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57). С 15:00 до 19:00 пройдёт выставка цветов «Пионовый бал»А в 17:00 к цветочной теме присоединится и пушкинская – начнётся концерт артистов Липецкой государственной филармонии «Поэзия в музыке: мой любимый Пушкин», посвященный дню рождения великого поэтаКонцертмейстер Ольга Пронина. Солисты Сергей Блинков, Галина Овсянникова, Наталья Плюснина, Михаил Вербицкий подарят вам «чудные мгновения».Основные торжества, посвященные дню рождения «солнца русской поэзии», у которого то ли липецкие, то ли африканские корни, пройдут в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) и возле памятника Пушкину на улице НеделинаВот расписание:Вы увидите выступления коллег и выпускников коллектива. Брейк дансеры удивят виртуозностью движений. Бармен-шоу порадует зрелищностью и артистизмом. Акробаты на батуте покажут невероятные трюки. Световое шоу создаст атмосферу волшебства и праздника. А также самые любимые номера коллектива за всю творческую деятельность.Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 18:30 на творческую встречу с фотографом Сергеем АвиловымСергей имеет художественное образование, участвует в различных выставках художественной фотографии, даёт мастер-классы по свадебной и портретной съемке и обработке снимков в Липецке и Воронеже.Вход свободный.