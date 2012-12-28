Дождь в помощь: в Усманском районе продолжают бороться с пожаром

Последние новости с места крупного пожара в Липецкой области.

В ГУ МЧС по Липецкой области добавили, что в тушении задействованы 255 специалистов различных ведомств, из которых 113 человек личного состава МЧС Росси, 72 единицы специализированной техники, из которых 21 единица МЧС России. Площадь горения не превышает 100 квадратных километров.





Фото ГУ МЧС

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил о хороших новостях из Усманского района, где спасатели продолжают бороться с масштабным пожаром. Глава региона повторил, что пожар локализован, угрозы его распространения нет- На месте продолжают работать бульдозеры – опахивают лес вокруг. Пожарные проливают очаги. Закрепить результат вчерашней работы позволили небольшие осадки в районе пожара вечером. Мощно и надёжно отработала авиация.