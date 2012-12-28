Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкое «нечто» не попадет в питьевую воду воронежцев
Общество
Липчанам приготовиться: впереди гроза и яростный ветер
Общество
Лесной пожар в Усманском районе тушит самолет
Происшествия
Женщине-дропу из Усмани грозит до 5 лет лишения свободы
Происшествия
В Ельце «ВАЗ» не уступил дорогу не предназначенной для езды по дорогам мототехнике
Общество
Ночью в Липецке возможно особенно яркое северное сияние
Общество
В первый день лета местами прогремят грозы, днем до +27
Погода в Липецке
Вертолеты и самолет сбросили воду на лесной пожар в Усманском районе 39 раз
Происшествия
Тройной триумф «Коли Домкрата»
Спорт
Хорошо смеётся из студентов тот, у кого последний выставлен зачёт
Неделя 48
Читать все
Липчанам приготовиться: впереди гроза и яростный ветер
Общество
Лесной пожар в Усманском районе удалось локализовать
Общество
Тройной триумф «Коли Домкрата»
Спорт
Женщине-дропу из Усмани грозит до 5 лет лишения свободы
Происшествия
Вертолеты и самолет сбросили воду на лесной пожар в Усманском районе 39 раз
Происшествия
Ночью в Липецке возможно особенно яркое северное сияние
Общество
Два «золота» в Кубке мира и повторение рекорда планеты
Спорт
Дождь в помощь: в Усманском районе продолжают бороться с пожаром
Общество
Дворовые праздники «Милосердия»: работа на два результата
Общество
В Липецкой области объявлен жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Читать все
Общество
535
сегодня, 14:02
2

Дождь в помощь: в Усманском районе продолжают бороться с пожаром

Последние новости с места крупного пожара в Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил о хороших новостях из Усманского района, где спасатели продолжают бороться с масштабным пожаром. Глава региона повторил, что пожар локализован, угрозы его распространения нет

- На месте продолжают работать бульдозеры – опахивают лес вокруг. Пожарные проливают очаги. Закрепить результат вчерашней работы позволили небольшие осадки в районе пожара вечером. Мощно и надёжно отработала авиация.

В ГУ МЧС по Липецкой области добавили, что в тушении задействованы 255 специалистов различных ведомств, из которых 113 человек личного состава МЧС Росси, 72 единицы специализированной техники, из которых 21 единица МЧС России. Площадь горения не превышает 100 квадратных километров.

Фото ГУ МЧС
Пожар в Усманском районе
0
2
0
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
31 минуту назад
Спасибо участникам ликвидации пожара! Всех благ Вам ребята!
Ответить
???
47 минут назад
Вот у кого зарплаты должны быть депутатские, у тех людей которые нас оберегают и спасают
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить