Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Липецкая вечЁрка: полыхающий заповедник, захват парковок и приговор вору в законе и замначальнику тюрьмы
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Общество
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14 минут назад
На проспекте Победы в результате опрессовки произошел прорыв трубы с горячей водой
Началось восстановление выявленного поврежденного участка.
Начались работы по восстановлению поврежденного участка. Все работы будут завершены в течение сегодняшнего дня.
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