На проспекте Победы в результате опрессовки произошел прорыв трубы с горячей водой

Началось восстановление выявленного поврежденного участка.

Как сообщили в филиале «РИР Энерго — Липецкая генерация», сегодня при подаче теплоносителя после проведения гидравлических испытаний произошло повреждение теплосети на проспекте Победы, 27.Начались работы по восстановлению поврежденного участка. Все работы будут завершены в течение сегодняшнего дня.